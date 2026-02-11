В Госдуме призвали взять тарифы ЖКХ под особый контроль

Такой позиции придерживаются все депутаты, утверждает Володин

11 февраля 2026, 23:20, ИА Амител

Счет за ЖКХ / Фото: amic.ru

Все депутаты Госдумы придерживаются позиции, что тарифы ЖКХ надо брать под особый контроль, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. Его слова приводит пресс-служба нижней палаты парламента

Володин напомнил, что Госдума ранее приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий ФАС в части регулирования тарифов.

«Региональные энергетические комиссии, принимая решение о росте тарифов, зачастую делают это необоснованно», — считает он.

Спикер Госдумы добавил, что распоряжением правительства утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. «Все остальное, коллеги, надо брать под контроль, надо анализировать, надо смотреть обоснованность и постараться сделать все, чтобы защитить наших граждан», — отметил Володин.