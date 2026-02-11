В Госдуме призвали взять тарифы ЖКХ под особый контроль
Такой позиции придерживаются все депутаты, утверждает Володин
11 февраля 2026, 23:20, ИА Амител
Все депутаты Госдумы придерживаются позиции, что тарифы ЖКХ надо брать под особый контроль, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. Его слова приводит пресс-служба нижней палаты парламента
Володин напомнил, что Госдума ранее приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий ФАС в части регулирования тарифов.
«Региональные энергетические комиссии, принимая решение о росте тарифов, зачастую делают это необоснованно», — считает он.
Спикер Госдумы добавил, что распоряжением правительства утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. «Все остальное, коллеги, надо брать под контроль, надо анализировать, надо смотреть обоснованность и постараться сделать все, чтобы защитить наших граждан», — отметил Володин.
00:10:25 12-02-2026
Тарифы повысились всего лишь на проценты, а нормативы (на холодную воду, к примеру) - в разы! Так что же следует взять под "особый контроль" в первую очередь?
00:31:41 12-02-2026
Я жил в Советском Союзе,зарплата 200 рублей,ЖКХ 5 рублей,а сейчас пенсия 20000 рублей, а ЖКХ 10000 рублей,и ничего не ремонтируется,не зря у нас воровской капитализм.
07:54:49 12-02-2026
Петр (00:31:41 12-02-2026) Я жил в Советском Союзе,зарплата 200 рублей,ЖКХ 5 рублей,а с... Петя, езжай жить в свой СССР. Достали уже тошнить.
08:06:49 12-02-2026
Гость (07:54:49 12-02-2026) Петя, езжай жить в свой СССР. Достали уже тошнить.... На таких, как вы, и держится вся нынешняя воровайка.
Пока не будет государственного и общественного контроля - перекосы в пользу монополистов будут со временем только усугубляться.
08:23:43 12-02-2026
Гость (08:06:49 12-02-2026) На таких, как вы, и держится вся нынешняя воровайка.... Какой смысл вспоминать Совок? Его уже 30 лет как не существует. Ты еще Хаммурапи вспомни - эффективность аналогичная. Совок жил на иных экономических принципах, зачем его сейчас вспоминать и сравнивать с существующим порядком хозяйствования? Это как сравнивать теплое и квадратное. Логика понятна?
08:09:57 12-02-2026
Гость (07:54:49 12-02-2026) Петя, езжай жить в свой СССР. Достали уже тошнить.... Гость, ты чьих будешь?
08:20:02 12-02-2026
Гость (08:09:57 12-02-2026) Гость, ты чьих будешь?... А то не ясно. Из прихвостней едросовских.
13:37:00 12-02-2026
Петр (00:31:41 12-02-2026) Я жил в Советском Союзе,зарплата 200 рублей,ЖКХ 5 рублей,а с... Про услуги ЖКХ в СССР есть прекрасный советский фильм "Афоня". А дешево они стоили, потому что были дотационные, сейчас у государства на это денег нет.
01:03:32 12-02-2026
Что-то не так с ЖКХ? - как разберутся, сразу заплатим, чтоб переплат не было.
01:35:01 12-02-2026
Бла, бла, бла, они как будто вчера родились, выброс для успокоения народа.
05:19:57 12-02-2026
Повышение тарифов-это покупка новых самолетов яхт вилл шуб золота брюликов...
12:02:33 12-02-2026
Гость (05:19:57 12-02-2026) Повышение тарифов-это покупка новых самолетов яхт вилл шуб з... И вечный стон что тариф низкий,а износ сетей высокий,вот сейчас кааак поднимем,кааак починим
08:07:25 12-02-2026
Если не прекратите этот беспредел, мы возьмемся за вилы. А дальше все по сценарию, историю читайте.
08:36:26 12-02-2026
гость (08:07:25 12-02-2026) Если не прекратите этот беспредел, мы возьмемся за вилы. А д... Этим уже занялись элита - саботаж, а нам с вилами не под силу.
08:55:28 12-02-2026
Вот уже по КП.РУ сообщают, что в тяжелом положении находятся Управляющие компании, необходимо повысить тарифы на оплату УК.Какая-то женщина ,глава сообщества УК, выступает и говорит, что УК перегружены работой, а зарплаты маленькие.Так что ждём еще дополнительные потрясения в квитанциях по ЖКХ. А работу УК я не вижу. Даже идёт у нас капремонт, а они по сути не интересуются, как он идет.
Так что беспредел в ЖКХ продолжается.
10:50:21 12-02-2026
во всем что касается жизнеобеспечения населения должна быть государственная монополия, на мой взгляд, ресурсоснабжающие организации, транспорт, медицина, чс и го.
основные потребности должно закрывать государство, а частный капитал может привлекаться только как дополнительная помощь (как раньше были коммерческие маршруты в ОТ).
12:01:51 12-02-2026
Гость (10:50:21 12-02-2026) во всем что касается жизнеобеспечения населения должна быть ... Толку не будет когда гос.идеология это распил,попил и мошенничество на людях во всех сферах
11:58:43 12-02-2026
Надоело это вечное перебрасывание ответственности на якобы плохие регионы. Сами то возьмите на себя всё как мужчины,но куда там
12:12:06 12-02-2026
У нас когда делали ремонт двора по программе "Комфортная городская среда" подрядчик и его сообщник с админки делали всё чтобы занизить объем работ. Благо сметы нашли,по ним и сверяли. Вместо поребриков на околоподъездной площадке хотели сделать "валик" асфальтом,канализационные колодцы и крышки ремонтировать не хотели,въезд в гараж продуктового магазина тоже... Когда начался капремонт кровли вообще началось нечто непонятное. Какая-то мутная организация считала то 12 млн смету,то уже 9.8. Это чтобы гос.экспертизу не проходить. Не хотели ремонтировать выход на кровлю в одном из подъездов и запросили с дома дополнительные деньги(попытались),не хотели делать крышу над лоджиями и балконами(потом таки заставили),никто не спрашивал жильцов конвертом крышу хотите и какого цвета,просто загнали не понятно какого подрядчика без всякого контроля и он там воротил что хотел. Ук никакого контроля не осуществляла,только жители. Благо дез 1 обанкротился и ушли в другую ук,там было такое дно что все работы с предписаний гжи делались. Кратное завышение смет на всём чём можно делали,подрядчики только прикормленные,а остальным деньги могли годами не переводить за выполненные работы поэтому с дезом связываться уже никто не хотел. Вот такая история о нашей коммуналке
20:29:11 12-02-2026
Эти ук даже лампочки меняют "по заявке" то есть с пинка. Самим обход раз в три месяца сделать или хотя бы раз в полгода ленно
20:29:56 12-02-2026
Выборы однако,плюс весеннее обострение...