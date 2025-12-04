В Госдуме прогнозируют рост цен на новостройки более чем на 5,5% в 2026 году

Депутат Александр Аксененко отметил, что жилье традиционно дорожает быстрее инфляции

04 декабря 2025, 11:00, ИА Амител

Новостройка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Государственной Думе ожидают дальнейшего роста цен на новое жилье в России. Как заявил "Газете.ru" зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, в 2026 году стоимость квартир в новостройках может увеличиться более чем на 5,5%, опередив прогнозируемый уровень инфляции.

«Если учитывать нынешние тенденции на российском рынке недвижимости, то такой вариант как раз наиболее вероятен. В целом каждый год жилье дорожает минимум на размер инфляции», – отметил депутат.

Он напомнил, что в третьем квартале 2025 года цены за квадратный метр в среднем выросли на 19% год к году, достигнув 208 тысяч рублей.

По мнению Аксененко, наиболее существенный рост продолжится в люкс-сегменте мегаполисов.

Данные сервиса "Яндекс Недвижимость" за ноябрь подтверждают восходящий тренд: медианная полная стоимость однокомнатных квартир в городах-миллионниках составила 7,8 млн рублей (+1,6% за месяц), двухкомнатных – 11 млн рублей (+1,5%). Окончательная динамика будет зависеть от фактической инфляции и ключевой ставки ЦБ.

