В Госдуме прогнозируют рост цен на новостройки более чем на 5,5% в 2026 году
Депутат Александр Аксененко отметил, что жилье традиционно дорожает быстрее инфляции
04 декабря 2025, 11:00, ИА Амител
В Государственной Думе ожидают дальнейшего роста цен на новое жилье в России. Как заявил "Газете.ru" зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, в 2026 году стоимость квартир в новостройках может увеличиться более чем на 5,5%, опередив прогнозируемый уровень инфляции.
«Если учитывать нынешние тенденции на российском рынке недвижимости, то такой вариант как раз наиболее вероятен. В целом каждый год жилье дорожает минимум на размер инфляции», – отметил депутат.
Он напомнил, что в третьем квартале 2025 года цены за квадратный метр в среднем выросли на 19% год к году, достигнув 208 тысяч рублей.
По мнению Аксененко, наиболее существенный рост продолжится в люкс-сегменте мегаполисов.
Данные сервиса "Яндекс Недвижимость" за ноябрь подтверждают восходящий тренд: медианная полная стоимость однокомнатных квартир в городах-миллионниках составила 7,8 млн рублей (+1,6% за месяц), двухкомнатных – 11 млн рублей (+1,5%). Окончательная динамика будет зависеть от фактической инфляции и ключевой ставки ЦБ.
11:13:44 04-12-2025
ну вот теперь ясно, кто дирижер этого спектакля - застройщики
на подходе аналогичный цирк от логоваза.
нас все возвращением 90х пугали, а в 90ые такого цирка даже близко не было и быть не могло.
12:35:00 04-12-2025
Гость (11:13:44 04-12-2025) ну вот теперь ясно, кто дирижер этого спектакля - застройщик... Понятное дело, что такие статьи заказные от застройщика в наше то время, с такой то ставкой ЦБ они(новостройки), мертвым грузом стоят. Отсюда и "розовые" сны застройщика. А точнее, дорожать они возможно и будут, но продаваться вряд ли. Не от ушей ли застройщиков "эффект Долиной" на вторичке пошел, чтобы люди вторичное жилье боялись брать. Даже не удивлюсь, что это так.
22:27:16 04-12-2025
Гость (12:35:00 04-12-2025) Понятное дело, что такие статьи заказные от застройщика в на... Ну пойди купи хату в условном жк камчатка,машиноместо какое-нибудь,остатки остатков будешь выбирать
11:40:27 04-12-2025
Долина подняла цены на новостройки.
16:15:45 04-12-2025
Гость (11:40:27 04-12-2025) Долина подняла цены на новостройки.... Год назад на Комсомольском на вторичке можно было купить за 3.700 нормальную квартиру. Сейчас квартиры в этом же доме на миллион подскочили. На миллион!!!
16:54:51 04-12-2025
Гость (16:15:45 04-12-2025) Год назад на Комсомольском на вторичке можно было купить за... На Комсомольском? Нормальную?
17:10:14 04-12-2025
Гость (16:54:51 04-12-2025) На Комсомольском? Нормальную?...
Там очень много хороших домов. Поверьте, намного лучше некоторых новостроек.
Для первого жилья или для студентов- идеальный вариант.
17:37:21 04-12-2025
Гость (17:10:14 04-12-2025) Там очень много хороших домов. Поверьте, намного лучше н... Это для многих хороший вариант.Наверное комментаторы не знают, что такое коммуналка, аварийное жилье и проживание в однокомнатной с родителями и бабушкой.
Комсомольский- центр города. Инфраструктура хорошо развита.
17:55:32 04-12-2025
Гость (17:37:21 04-12-2025)Комсомольский- центр города. Инфраструктура хорошо развита.Можно про инфраструктуру поподробнее? 78-я газель от Октябрьской до Гоголя? Дома 50-60х годов постройки? Общаги студенческие? Магазины, которые и в других местах через два дома на третий расположены? Что для вас представляет из себя инфраструктура? Т.б. хорошо развитая? Фуры, зимой шлифующие асфальт от Чкалова в сторону Димитрова?
22:28:11 04-12-2025
Гость (16:15:45 04-12-2025) Год назад на Комсомольском на вторичке можно было купить за... Какой адрес?
13:09:32 04-12-2025
А если застройщика признают банкротом? Квартиру заберут.
17:00:13 04-12-2025
Гость (13:09:32 04-12-2025) А если застройщика признают банкротом? Квартиру заберут.... да
13:14:43 04-12-2025
В Госдуме прогнозируют рост .. как на тему роста экономики, сколько по прогнозу рост?
14:07:35 04-12-2025
55 - больше поверю