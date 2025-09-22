В Госдуме раскритиковали идею реестра "лайкающих" иноагентов
Зампред комитета по информационной политике назвал предложение "абсолютно непроходным"
22 сентября 2025, 23:00, ИА Амител
Инициатива депутата Николая Новичкова о создании реестра граждан, взаимодействующих с контентом иноагентов, столкнулась с резкой критикой в Госдуме, пишет РБК.
Зампред комитета по информационной политике Александр Ющенко (КПРФ) назвал предложение "абсолютно непроходным" и заявил, что оно не поступало в профильный комитет.
«Считаю ее абсолютно непроходимой и не поддерживаю ни политически, ни профессионально. Это еще один пример инициативы, которая преследует цели пиара», – подчеркнул Ющенко в беседе с РБК.
Парламентарий предположил, что идея была выдвинута для "создания цитируемости в медиапространстве".
Ранее Новичков предложил обязать соцсети уведомлять пользователей о посещении страниц иноагентов, а при систематических "лайках" и репостах их материалов – вносить таких граждан в специальный реестр. Доступ к нему предлагалось предоставить правоохранительным органам.
Ющенко заверил, что инициатива не получит поддержки в комитете, отметив, что понятие "обсуждение в Госдуме" часто воспринимается общественностью слишком широко. Критик указал, что предложение не имеет шансов на законодательную реализацию.
Лишать мандата за преследование цели засветиться в медиопространстве, работать надо, а не себя пиарить, эти же депутаты нам вещают про нравственные ценности, а сами преследуют корыстные цели.
07:25:35 23-09-2025
Гость (01:00:39 23-09-2025) Лишать мандата за преследование цели засветиться в медиопрос... Им за придумки, которые прокатят, призовые платят. Как барышням за роды.
Вот и стараются трудяги.
10:24:48 23-09-2025
Сначала без внимания развели этих иноагентов как тараканоа и только в трудные времена повели с ними борьбу.
10:44:46 23-09-2025
Гость (10:24:48 23-09-2025) Сначала без внимания развели этих иноагентов как тараканоа и... Когда вижу такие комменты, я в восхищении перед талантом уместить в одном предложении всю вселенскую тупость.
10:45:17 23-09-2025
Гость (10:24:48 23-09-2025) Сначала без внимания развели этих иноагентов как тараканоа и... Там это... Алехина признали иноагентом) Ну то есть вы поняли, да? Теперь все, кто ему донатил, а он гуманитарку собирал очень активно, тоже попадают в этот списочек. А так да, иноагенты прямо плодятся в геометрической. Ибо сейчас даже финансирование из-за рубежа не обязательно)
10:59:48 23-09-2025
Гость (10:45:17 23-09-2025) Там это... Алехина признали иноагентом) Ну то есть вы поняли... тоже попадают в этот списочек. Так и нужно весь этот списочек осудить по всей строгости закона. Финансировал будущего иностранного агента - 10 лет лагерей это минимум. И не просто чтобы сидели, а бесплатно работали, ту же Казёную Заимку к примеру бы бесплатно бы заасфальтировали. Сидиеть просто так нельзя, надо чтобы преступники трудились и искупали свою вину.
12:08:42 23-09-2025
Гость (10:59:48 23-09-2025) Так и нужно весь этот списочек осудить по всей строгости зак... Вот подпишусь под комменатирем выше про тупость) Он гуманитарку на СВО собирал) Вы сейчас предлагаете патриотов, которые поддерживали бойцов СВО донатами, осудить?.. А еще мне нравится идея про финансирование "будущего иноагента". Вы ясновидящий и можете предсказать, куда повернется флюгер, скажем, на следующей неделе и кто станет иноагентом? Завидую вашим сверхспособностям.
10:53:18 23-09-2025
Предлагаю уже иноагент заменить на инакомыслящий либо неугодный
11:27:37 23-09-2025
Гость (10:53:18 23-09-2025) Предлагаю уже иноагент заменить на инакомыслящий либо неугод... Антисоветчик
11:36:37 23-09-2025
В последнее время постоянно в СМИ выбрасываются различные, по моему мнению, идиотские предложения депутатов. В итоге такие инициативы отклоняются самой Думой. Тут как в анекдоте, то ли он украл ложки, то ли у него украли, но осадочек остался. С какой целью размещается контент, выставляющий депутатов не в лучшем свете?
11:42:57 23-09-2025
Гость (11:36:37 23-09-2025) В последнее время постоянно в СМИ выбрасываются различные, п... Мне кажется, чтобы подготовить почву для проведения других людоедских законов, которые не такими безумными покажутся на фоне махровой дичи.