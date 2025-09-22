В Госдуме раскритиковали идею реестра "лайкающих" иноагентов

Зампред комитета по информационной политике назвал предложение "абсолютно непроходным"

22 сентября 2025, 23:00, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Инициатива депутата Николая Новичкова о создании реестра граждан, взаимодействующих с контентом иноагентов, столкнулась с резкой критикой в Госдуме, пишет РБК.

Зампред комитета по информационной политике Александр Ющенко (КПРФ) назвал предложение "абсолютно непроходным" и заявил, что оно не поступало в профильный комитет.

«Считаю ее абсолютно непроходимой и не поддерживаю ни политически, ни профессионально. Это еще один пример инициативы, которая преследует цели пиара», – подчеркнул Ющенко в беседе с РБК.

Парламентарий предположил, что идея была выдвинута для "создания цитируемости в медиапространстве".

Ранее Новичков предложил обязать соцсети уведомлять пользователей о посещении страниц иноагентов, а при систематических "лайках" и репостах их материалов – вносить таких граждан в специальный реестр. Доступ к нему предлагалось предоставить правоохранительным органам.

Ющенко заверил, что инициатива не получит поддержки в комитете, отметив, что понятие "обсуждение в Госдуме" часто воспринимается общественностью слишком широко. Критик указал, что предложение не имеет шансов на законодательную реализацию.