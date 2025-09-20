В Госдуме раскритиковали идею запрета контрацептивов для семей

Соломатина подчеркнула, что для повышения рождаемости нужны не запреты, а создание условий для семей

В Госдуме назвали несостоятельной идею активистов движения "Сорок сороков" ограничить продажу контрацептивов супружеским парам. Заместитель председателя комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина в интервью "Газете.ru" заявила, что подобные запреты не помогут улучшить демографическую ситуацию.

«Прямо смешная информация. Уже доказано, что запретами ничего сделать невозможно. Если человек разумный, он все равно найдет способ, чтобы не делать того, чего он не хочет», – отметила депутат.

Соломатина подчеркнула, что для повышения рождаемости нужны не запреты, а создание условий для семей.

«Государство должно обеспечить минимальные условия для комфорта многодетных семей. Это должно быть жилье на земле, а не многоквартирник, уменьшение коммунальных платежей, бесплатные проезды», – заявила Соломатина.

По мнению парламентария, стимулировать рождаемость могут конкретные меры поддержки: увеличение денежной помощи за рождение третьего и последующих детей, решение жилищного вопроса и создание уверенности в завтрашнем дне для родителей.