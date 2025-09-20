В Госдуме раскритиковали идею запрета контрацептивов для семей
Соломатина подчеркнула, что для повышения рождаемости нужны не запреты, а создание условий для семей
20 сентября 2025, 10:00, ИА Амител
В Госдуме назвали несостоятельной идею активистов движения "Сорок сороков" ограничить продажу контрацептивов супружеским парам. Заместитель председателя комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина в интервью "Газете.ru" заявила, что подобные запреты не помогут улучшить демографическую ситуацию.
«Прямо смешная информация. Уже доказано, что запретами ничего сделать невозможно. Если человек разумный, он все равно найдет способ, чтобы не делать того, чего он не хочет», – отметила депутат.
Соломатина подчеркнула, что для повышения рождаемости нужны не запреты, а создание условий для семей.
«Государство должно обеспечить минимальные условия для комфорта многодетных семей. Это должно быть жилье на земле, а не многоквартирник, уменьшение коммунальных платежей, бесплатные проезды», – заявила Соломатина.
По мнению парламентария, стимулировать рождаемость могут конкретные меры поддержки: увеличение денежной помощи за рождение третьего и последующих детей, решение жилищного вопроса и создание уверенности в завтрашнем дне для родителей.
10:29:33 20-09-2025
Совсем с коней попадали говорилки-трибунные ? С сороками общаться начали
11:53:19 20-09-2025
И совсем ничего в сторону тех кто не хочет жить на земле, кому хватает денег на оплату ЖКХ и не только на проезд, но и полет. Такое ощущение, что у нас проблем нет, нас запреты не касаются и дети у нас другие. Свет действующей пропаганды многодетности он такой избирательный
12:36:48 20-09-2025
"Жилье на земле"- интересно звучит.
12:44:27 20-09-2025
всё гораздо банальнее, сделайте достойную оплату труда и отмените алименты, и рождаемость попрет.
18:13:17 20-09-2025
Гость (12:44:27 20-09-2025) всё гораздо банальнее, сделайте достойную оплату труда и отм... ГОсть от 12,44.27. Мужик требует "...отмените алименты..." ,другими словами требует узаконить природную полигамность мужчин и моногамность женщин. И чтоб у мужчин было как у рыб. Спустил много спермы своей, где рыба- женщина икру выложила, и уплыл куда-нибудь. А до потомства -как до лампочки.Как хотят, пусть так и живут. Если выживут, конечно.Но этот вопрос его уже не касается. Я сам мужчина, но хорошо рыбы-мужчины устроились.