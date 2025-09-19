Запретить контрацептивы для супругов предложили в России, чтобы "плодились и размножались"

По мнению авторов инициативы, защита от беременности "противоречит божественному замыслу"

19 сентября 2025, 14:15, ИА Амител

Семейная пара смотрит телевизор / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В России разгорается дискуссия вокруг инициативы ограничить продажу контрацептивов супругам. С предложением выступил правозащитный центр "Сорок Сороков", направив обращение в Госдуму, пишет Life.ru.

Авторы считают, что легкая доступность противозачаточных средств ведет к падению рождаемости и усугублению демографического кризиса. Они напоминают: в 2023 году в стране родилось менее 11,3 миллиона человек, а естественная убыль превысила полмиллиона. По расчетам центра, если ввести ограничения, среднее число детей в семье может увеличиться с нынешних 1,5 до 2,5–3.

В обращении подчеркивается и религиозный аспект – в христианстве и исламе брак понимается как союз для продолжения рода, а искусственный контроль рождаемости, по мнению инициаторов, противоречит божественному замыслу.

«Как учит Священное Писание – плодитесь и размножайтесь. Контрацептивы же способствуют эгоистичному отношению к семье», – утверждают в центре.

По их мнению, введение ограничений укрепит институт брака, сделает супругов более ответственными в вопросах семьи и снизит число разводов. Кроме того, общественники отмечают экономическую сторону. Государство ежегодно тратит около 50 млрд рублей на субсидии для импорта контрацептивов. Эти средства, по их предложению, следовало бы направить на поддержку многодетных семей, расширение материнского капитала и строительство детских садов.

В центре уверены, что без подобных шагов к 2050 году Россия может столкнуться с нехваткой 10 миллионов трудоспособных граждан.

