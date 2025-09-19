НОВОСТИОбщество

Запретить контрацептивы для супругов предложили в России, чтобы "плодились и размножались"

По мнению авторов инициативы, защита от беременности "противоречит божественному замыслу"

19 сентября 2025, 14:15, ИА Амител

Семейная пара смотрит телевизор / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Семейная пара смотрит телевизор / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В России разгорается дискуссия вокруг инициативы ограничить продажу контрацептивов супругам. С предложением выступил правозащитный центр "Сорок Сороков", направив обращение в Госдуму, пишет Life.ru.

Авторы считают, что легкая доступность противозачаточных средств ведет к падению рождаемости и усугублению демографического кризиса. Они напоминают: в 2023 году в стране родилось менее 11,3 миллиона человек, а естественная убыль превысила полмиллиона. По расчетам центра, если ввести ограничения, среднее число детей в семье может увеличиться с нынешних 1,5 до 2,5–3.

В обращении подчеркивается и религиозный аспект – в христианстве и исламе брак понимается как союз для продолжения рода, а искусственный контроль рождаемости, по мнению инициаторов, противоречит божественному замыслу.

«Как учит Священное Писание – плодитесь и размножайтесь. Контрацептивы же способствуют эгоистичному отношению к семье», – утверждают в центре.

По их мнению, введение ограничений укрепит институт брака, сделает супругов более ответственными в вопросах семьи и снизит число разводов. Кроме того, общественники отмечают экономическую сторону. Государство ежегодно тратит около 50 млрд рублей на субсидии для импорта контрацептивов. Эти средства, по их предложению, следовало бы направить на поддержку многодетных семей, расширение материнского капитала и строительство детских садов.

В центре уверены, что без подобных шагов к 2050 году Россия может столкнуться с нехваткой 10 миллионов трудоспособных граждан.

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

14:28:28 19-09-2025

Назад в средневековье?

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:37:24 19-09-2025

Мне интересно, штамп в паспорте будут смотреть при покупке)

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:50:16 19-09-2025

"Я не для себя беру, для друга"

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:50:44 19-09-2025

Гость (14:37:24 19-09-2025) Мне интересно, штамп в паспорте будут смотреть при покупке)...
Да - поэтому официально никто не будет заключать брак. Свадебные фотографы разорятся и произойдет рост суицидников.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:41:24 19-09-2025

Дебилы

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:49:09 19-09-2025

Гость (14:41:24 19-09-2025) Дебилы...
Сорок дебилов

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:47:37 19-09-2025

Ну так пусь православные контрацепцию и не используют, для них это вроде в принципе грех. Так что никаких проблем не наблюдается - верующие не используют, а к неверующим какие могут быть вопросы?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ничего личного, только бизнес

14:53:43 19-09-2025

Не состоящие в браке смогут перепродовать контрацептивы официально зарегиным

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:54:06 19-09-2025

Себе и своей команде раздайте бесплатно, чтоб таких же не наделали

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:06:05 19-09-2025

Мракобесие...чес слово

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:40:23 19-09-2025

Чтобы плодить и размножать ВИЧ и СПИД???

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:46:29 19-09-2025

Так у вас народ жениться перестанет😄

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:55:40 19-09-2025

А можно запретить это движение с его средневеково-рабвладельческой риторикой?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:24:09 19-09-2025

Гость (16:55:40 19-09-2025) А можно запретить это движение с его средневеково-рабвладель...
Так это же как раз и есть традиционные ценности! Прямо традиционней некуда, веками так жили наши предки и "процветали". А мы такими темпами скоро опять до снохачества докатимся

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:56:10 19-09-2025

Я за, при условии, что на каждого новорожденного будет открываться вклад на 20 млн рублей, квартира и автомобиль, а также бесплатное и высококвалифицированное высшее образование и медицинское обслуживание. До этого момента, считать запрет преждевременным.

  2 Нравится
Ответить
