Запретить контрацептивы для супругов предложили в России, чтобы "плодились и размножались"
По мнению авторов инициативы, защита от беременности "противоречит божественному замыслу"
19 сентября 2025, 14:15, ИА Амител
В России разгорается дискуссия вокруг инициативы ограничить продажу контрацептивов супругам. С предложением выступил правозащитный центр "Сорок Сороков", направив обращение в Госдуму, пишет Life.ru.
Авторы считают, что легкая доступность противозачаточных средств ведет к падению рождаемости и усугублению демографического кризиса. Они напоминают: в 2023 году в стране родилось менее 11,3 миллиона человек, а естественная убыль превысила полмиллиона. По расчетам центра, если ввести ограничения, среднее число детей в семье может увеличиться с нынешних 1,5 до 2,5–3.
В обращении подчеркивается и религиозный аспект – в христианстве и исламе брак понимается как союз для продолжения рода, а искусственный контроль рождаемости, по мнению инициаторов, противоречит божественному замыслу.
«Как учит Священное Писание – плодитесь и размножайтесь. Контрацептивы же способствуют эгоистичному отношению к семье», – утверждают в центре.
По их мнению, введение ограничений укрепит институт брака, сделает супругов более ответственными в вопросах семьи и снизит число разводов. Кроме того, общественники отмечают экономическую сторону. Государство ежегодно тратит около 50 млрд рублей на субсидии для импорта контрацептивов. Эти средства, по их предложению, следовало бы направить на поддержку многодетных семей, расширение материнского капитала и строительство детских садов.
В центре уверены, что без подобных шагов к 2050 году Россия может столкнуться с нехваткой 10 миллионов трудоспособных граждан.
Ранее сообщалось, что на Алтае рухнул спрос на детские товары из-за снижения рождаемости и повышения цен.
14:28:28 19-09-2025
Назад в средневековье?
14:37:24 19-09-2025
Мне интересно, штамп в паспорте будут смотреть при покупке)
14:50:16 19-09-2025
"Я не для себя беру, для друга"
14:50:44 19-09-2025
Гость (14:37:24 19-09-2025) Мне интересно, штамп в паспорте будут смотреть при покупке)...
Да - поэтому официально никто не будет заключать брак. Свадебные фотографы разорятся и произойдет рост суицидников.
14:41:24 19-09-2025
Дебилы
14:49:09 19-09-2025
Гость (14:41:24 19-09-2025) Дебилы...
Сорок дебилов
14:47:37 19-09-2025
Ну так пусь православные контрацепцию и не используют, для них это вроде в принципе грех. Так что никаких проблем не наблюдается - верующие не используют, а к неверующим какие могут быть вопросы?
14:53:43 19-09-2025
Не состоящие в браке смогут перепродовать контрацептивы официально зарегиным
14:54:06 19-09-2025
Себе и своей команде раздайте бесплатно, чтоб таких же не наделали
15:06:05 19-09-2025
Мракобесие...чес слово
15:40:23 19-09-2025
Чтобы плодить и размножать ВИЧ и СПИД???
15:46:29 19-09-2025
Так у вас народ жениться перестанет😄
16:55:40 19-09-2025
А можно запретить это движение с его средневеково-рабвладельческой риторикой?
17:24:09 19-09-2025
Гость (16:55:40 19-09-2025) А можно запретить это движение с его средневеково-рабвладель...
Так это же как раз и есть традиционные ценности! Прямо традиционней некуда, веками так жили наши предки и "процветали". А мы такими темпами скоро опять до снохачества докатимся
23:56:10 19-09-2025
Я за, при условии, что на каждого новорожденного будет открываться вклад на 20 млн рублей, квартира и автомобиль, а также бесплатное и высококвалифицированное высшее образование и медицинское обслуживание. До этого момента, считать запрет преждевременным.