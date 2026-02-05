Тело учительницы нашли в коридоре школы в Екатеринбурге. Подробности
В образовательном учреждении объявлен траур
В Екатеринбурге в здании школы после окончания занятий обнаружили тело учительницы. Педагога нашли поздно вечером, предварительно следов насильственной смерти не выявлено, пишет aif.ru.
Трагедия произошла в школе № 77. Тело 49-летней женщины около 23:00 3 февраля обнаружил ночной охранник во время обхода здания. Учительница лежала в коридоре на четвертом этаже, недалеко от своего кабинета. По предварительной информации, признаков насильственной смерти не зафиксировано, предполагаемой причиной называют проблемы с сердцем.
Сообщается, что педагог преподавала сразу несколько сложных предметов — алгебру, геометрию и физику, а ранее также вела биологию. Рабочий день у нее часто заканчивался поздно. В день трагедии она осталась в школе после занятий, готовясь к проверке. При этом, как отмечают знакомые, проблемы со здоровьем у женщины возникали и ранее.
Бывшие и нынешние ученики в своих воспоминаниях называют педагога добрым и отзывчивым человеком. В соцсетях и разговорах с журналистами появились десятки сообщений с теплыми словами и воспоминаниями о ее уроках. По словам одной из бывших учениц, педагог была классным руководителем, много общалась с детьми, помогала им и редко ставила плохие оценки. Другие выпускники также отмечают внимательное отношение к ученикам и доброжелательность.
Родители и учащиеся рассказывают, что новость о смерти учительницы стала для школьников настоящим шоком. Многие дети не сразу поверили в произошедшее, так как буквально накануне общались с педагогом в обычной обстановке, шутили и смеялись на уроках.
В школе объявлен траур. С учащимися работают психологи. Администрация образовательного учреждения оказывает необходимую поддержку детям и педагогическому коллективу.
В родительских обсуждениях трагедии поднимается и тема нагрузки на учителя. По словам родителей, женщина имела проблемы с сердцем и тяжело переносила физические нагрузки. Ей приходилось несколько раз в день подниматься на четвертый этаж, где располагался кабинет. Отмечается, что подъемы по лестнице давались ей с трудом.
Известно, что ранее педагог неоднократно брала больничные, так как чувствовала себя плохо. Несмотря на это, учебную нагрузку она не сокращала. Помимо ведения нескольких предметов, требующих серьезной подготовки, ежедневные физические нагрузки также оставались неизменными.
Коллеги и родители отмечают, что учительница не ограничивалась только уроками. Она занималась волонтерской деятельностью, активно помогала детям и воспринимала работу не просто как профессию, а как призвание. Для многих учеников она стала человеком, которого запомнят не только как преподавателя, но и как наставника.
21:14:04 05-02-2026
Каждый сам принимает решение по своей нагрузке, что за необоснованные предъявы????
А что должна была сделать администрация? Заставить ее работать на одну ставку? Так она еще быстрей бы померла - банально от нехватки денег на еду и лекарства, ибо оклад учителя даже до нищенского прожиточного минимума не дотягивает, причем - сильно не дотягивает, а с него еще и налоги стригут.
Ничего удивительного. Достаточно прогуляться по кладбищам, чтобы сразу понять, что население массово мрёт уже сразу после сорока в основном от инсультов и инфарктов. Вместо еды сплошные фальсификаты. В лекарствах мешают неизвестно что и как. Вместо отдыха постоянные тревожные мысли, как выжить при постоянно галопирующих ценах. Вот и результат - обнуляемся!