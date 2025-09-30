В Хабаровске учительница избила и оскорбила ученика

Точные причины столкновения между педагогом и учеником пока остаются невыясненными

30 сентября 2025, ИА Амител

В Хабаровске учительница применила физическую силу к ученику в школьной столовой, сообщает transsibinfo.com.

Видео с конфликтом выложили в соцсети. На нем педагог не только избивает школьника, но и допускает оскорбительные высказывания в его адрес.

Администрация Хабаровска инициировала служебную проверку по факту произошедшего. Управление образования города подтвердило, что будет проведено всестороннее расследование для установления всех обстоятельств инцидента и степени вины каждой из сторон.

По предварительной информации, конфликт возник во время приема пищи в школьной столовой, однако точные причины столкновения между педагогом и учеником пока остаются невыясненными. В ходе расследования будет дана оценка действиям всех причастных лиц.