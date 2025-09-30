В Хабаровске учительница избила и оскорбила ученика
Точные причины столкновения между педагогом и учеником пока остаются невыясненными
30 сентября 2025, 15:42, ИА Амител
В Хабаровске учительница применила физическую силу к ученику в школьной столовой, сообщает transsibinfo.com.
Видео с конфликтом выложили в соцсети. На нем педагог не только избивает школьника, но и допускает оскорбительные высказывания в его адрес.
Администрация Хабаровска инициировала служебную проверку по факту произошедшего. Управление образования города подтвердило, что будет проведено всестороннее расследование для установления всех обстоятельств инцидента и степени вины каждой из сторон.
По предварительной информации, конфликт возник во время приема пищи в школьной столовой, однако точные причины столкновения между педагогом и учеником пока остаются невыясненными. В ходе расследования будет дана оценка действиям всех причастных лиц.
15:52:29 30-09-2025
Что же могло быть такого? Хм...
Наверное, сыночка что-то нехорошее сделал.
16:08:16 30-09-2025
100% спровоцировали - раз есть видео.
Нынешняя шк(св)олота на такое нынче способна на раз-два, а ювеналке только такие эпизоды и подавай.
Сволочи - одно слово. И это не учителя.
16:21:58 30-09-2025
спровоцировал сволота или довел до белого каления
17:23:11 30-09-2025
В СССР мы на уроках труда строгали указки. А трудовик ругался на нас из-за того что указки сильно тонкие получались. Дело а том что этой указкой училка запросто могла заряжить тебе по голове или вдоль телятины, за поведение. У физрука всегда, под рукой юыл кед 45го размера, а от уборьщицы могло прилететь шваброй или мокрой тряпкой ...
И главное чтобы в дневник замечание не записали. Дома прилетит ещё ремня.
Потаму, что ПЕДАГОГ ВСЕГДА ПРАВ
И никаких обид на учителей, ни у детей, ни у родителей не было.
02:35:13 01-10-2025
Гость (17:23:11 30-09-2025) В СССР мы на уроках труда строгали указки. А трудовик ругал... И правильно делали! Они нас воспитывали и, делали из нас нормальных, адекватных людей!☝🏻 Нынешние, "дерьмократические" законы, воспитывают поколение мразей, т.е., этих "ребятишек" поставили над педагогом, а, не наоборот! Не знаю как в Барнауле, в Москве, в подмосковной электричке в частности, это тухлое поколение, никогда не уступает место инвалидам, пожилым и старикам. Это, к сожалению правда)). Можете проверить сами, если не верите.
10:14:32 01-10-2025
Гость (02:35:13 01-10-2025) И правильно делали! Они нас воспитывали и, делали из нас нор... а кто вам сказал, что вы выросли нормальными и адекватными???)) (вместе с 3 верхними)
07:37:21 01-10-2025
Все эти люди, что оставили поганые комментарии выше, достойны своей участи, достойны того как с ними обращаются более высокопоставленные, влиятельные или просто богатые люди. Эти комментаторы забыли, что педагог - это прежде всего эталон поведения, этики и чести. Педагог не может себе позволить «выйти из себя» или «сорваться». Не можешь научить детей наукам или поведению без рукоприкладства - иди прочь из профессии. Научилась материться - иди в стендап, научилась драться - иди в ММА, но в школе тебе делать нечего.
07:44:22 01-10-2025
Считаю, что педагогам надо просто всем разом уволиться. Пусть мамашки свой выводок учат сами!
10:17:59 01-10-2025
Гость (07:44:22 01-10-2025) Считаю, что педагогам надо просто всем разом уволиться. Пуст... Да увольняйтесь пожалуйста! Где подписать петицию? Психически больным садистам не место в школе.