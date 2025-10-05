В Хакасии медвежонок вышел к частным домам и перепугал местных жителей

О заблудившемся животном сразу сообщили в Минприроды

05 октября 2025, 08:05, ИА Амител

Медведь в городе / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

На Майнском ключе в Саяногорске заметили медвежонка, гуляющего по улицам. Эти сведения были оперативно переданы в Министерство природных ресурсов, и специалисты уже направляются к указанному месту, сообщает Mash Siberia.

В министерстве подчеркнули, что никаких крайних мер, таких как отстрел, в отношении медвежонка, обитающего на Майнском ключе, применять не стали. Подчеркивается, что животное не представляет опасности для людей. Как оказалось, медвежонку почти год. Его уже поймали и вернули в тайгу, где он вскоре впадет в спячку.