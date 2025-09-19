В Иркутске банда подстроила аварию и украла у иностранца 5 млн рублей

Сначала грабители специально спровоцировали ДТП, а после – напали на мужчину, забрав все ценное

19 сентября 2025, 16:45, ИА Амител

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Иркутской области предстанут перед судом три местных жителя, которые напали на иностранного гражданина и украли у него 5 млн рублей, сообщает региональный СК.

«32-летний мужчина со своим 17-летним братом и его ровесником инсценировали дорожно-транспортное происшествие: один из юных участников, управляя мотоциклом, намеренно столкнулся с машиной потерпевшего, после чего последовало нападение на водителя», - рассказали в ведомстве.

Злоумышленники распылили перцовый газ и нанесли удары владельцу транспортного средства, чтобы завладеть его внедорожником, личными вещами на сумму 160 тысяч рублей и денежными средствами в особо крупном размере – 5 млн рублей.

Деньги соучастники распределили между собой, а похищенный автомобиль оставили в лесной зоне, где и сами скрылись.

Подростков задержали оперативно. Ориентировку с приметами мужчины передали всем патрульным экипажам полиции, его задержали в ходе автомобильной погони.