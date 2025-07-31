НОВОСТИПроисшествия

Грабитель с топором вынес ювелирку на 8,5 млн и попался по дороге в Новосибирск

Злоумышленник разбил витрину топором и похитил золотые изделия общим весом 1,5 кг

31 июля 2025, 13:45, ИА Амител

Преступник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Преступник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Кузбассе мужчина с топором ограбил ювелирный магазин, унеся 160 золотых цепочек на 8,5 млн рублей, но был задержан по дороге в Новосибирск, сообщает "КП-Новосибирск" со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Злоумышленник разбил витрину топором, похитил золотые изделия общим весом 1,5 кг и скрылся в сторону Новосибирска, однако оперативно был остановлен экипажами ДПС. Украшения нашли в пластиковой канистре в его машине.

«У преступника также изъяли незарегистрированный газовый пистолет, закопанный им в лесу, и топор, выброшенный в водоем», - отметила Волк.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, подозреваемый уже находится под стражей.

Новосибирская область Криминал Кемеровская область

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

14:09:47 31-07-2025

А как топор нашли? Он же не умеет плавать.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:53:03 31-07-2025

Гость (14:09:47 31-07-2025) А как топор нашли? Он же не умеет плавать.... этот умел

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

17:21:10 31-07-2025

Гость (14:09:47 31-07-2025) А как топор нашли? Он же не умеет плавать.... Кукуевский топор. Его ниже по течению нашли...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:28:23 31-07-2025

В этих издениях золота ноль целых...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:51:53 31-07-2025

по УК 1938 года его бы за сумму раз пять в расход пустили

  -3 Нравится
Ответить
