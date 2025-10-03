В Ижевске руководящий работник умудрился украсть больше шести миллионов рублей
Через подконтрольную ему фирму на предприятие поставлялись комплектующие по сильно завышенной цене
03 октября 2025, 23:00, ИА Амител
На одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Ижевске вскрылось крупное мошенничество. Руководящий работник организовал преступную схему хищения средств при исполнении гособоронзаказа, сообщает udm-info.
Следствие считает, что он организовал целую схему: через подконтрольную ему фирму на предприятие поставлялись комплектующие по сильно завышенной цене.
Для этого мужчина предоставлял на завод поддельные документы. Таким способом из бюджета было выведено 6,120 млн рублей, выделенных на гособоронзаказ.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас он находится в изоляторе, а ему самому теперь грозит до десяти лет колонии и миллионный штраф.
23:40:56 03-10-2025
По сути всех тогда садить можно. Всегда есть цепочка от производителя до конечного потребителя. Разумеется все с наценкой. Чем короче цепь, тем дешевле. Есть правда такие вещи как опт и розница. Конечному потребителю мелкую партию или не продадут, либо по цене для оптовиков. Есть ещё зачетники. Они что-то могут поставлять по завышенной цене производителям или их оптовикам. И делать дисконт. Порой, ниже производителя цена. Единственное что обвиняемый умышленно знал, что можно купить дешевле. Но покупал дороже, через кого-то попросил. Классика. Для этого в крупных организациях есть мониторинг, который всё везде контролирует. Но их тоже можно подкупить))) они ж тоже люди и хотят больше есть.
07:17:39 04-10-2025
Гость (23:40:56 03-10-2025) По сути всех тогда садить можно. Всегда есть цепочка от прои... Законы такие? Система такая? Или люди виноваты?
01:14:09 04-10-2025
Странно. Все меньше, а этот больше шести. Выпендрился. Выскочка. Вот и дали 1 млн. штраф, чтобы было пять, как у всех.
07:15:13 04-10-2025
Какой мудрый руководящий работник.
16:32:00 04-10-2025
умудрился украсть больше шести миллионов... Действительно,это надо же было так опозориться? Всего 6 лямов!! Карл. Сажать таких!