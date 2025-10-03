В Ижевске руководящий работник умудрился украсть больше шести миллионов рублей

Через подконтрольную ему фирму на предприятие поставлялись комплектующие по сильно завышенной цене

03 октября 2025, 23:00, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

На одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Ижевске вскрылось крупное мошенничество. Руководящий работник организовал преступную схему хищения средств при исполнении гособоронзаказа, сообщает udm-info.

Следствие считает, что он организовал целую схему: через подконтрольную ему фирму на предприятие поставлялись комплектующие по сильно завышенной цене.

Для этого мужчина предоставлял на завод поддельные документы. Таким способом из бюджета было выведено 6,120 млн рублей, выделенных на гособоронзаказ.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас он находится в изоляторе, а ему самому теперь грозит до десяти лет колонии и миллионный штраф.