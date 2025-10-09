В Калининградской области школьника передали врачам после мнения о видеоигре
Мальчик одобрительно высказался об игре, где можно стрелять по людям
09 октября 2025, 15:25, ИА Амител
Игра в мобильном телефоне / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
В Калининградской области ученик школы привлек внимание правоохранительных органов из-за своего комментария об игре в интернете, о чем сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональное управление МВД.
Ролик, вызвавший интерес, был обнаружен в процессе мониторинга соцсетей. В видеоигре персонажи совершают стрельбу по людям, и школьник, разместив это видео, выразил свой восторг по поводу действий этих персонажей.
В публикации указывается, что личность подростка была установлена, после чего информация о нем была передана медицинским работникам.
17:05:44 09-10-2025
ну тогда 99 процентов детей туда
17:09:58 09-10-2025
Это полицейские еще в Postal не играли))
21:18:49 09-10-2025
Гость (17:09:58 09-10-2025) Это полицейские еще в Postal не играли))... За тобой едут)
10:20:23 10-10-2025
Гость (17:09:58 09-10-2025) Это полицейские еще в Postal не играли))... Ага, кошак на стволе там очень нарядно выглядел :-)
21:08:01 09-10-2025
Если я скажу, как мне нравится в вовке убивать орков, мне сразу предъявят обвинение в гос измене?
08:56:31 10-10-2025
Интересно, а про какую игру речь шла? Почти в любой игре этим занимаются, куда не тыкни
10:24:13 10-10-2025
Гость (08:56:31 10-10-2025) Интересно, а про какую игру речь шла? Почти в любой игре эти... Абсолютно верно, в любой экшн-игре идет стрельба по людям, в каких-то по врагам, в каких-то можно по всем подряд, например как в ГТА. Да, ничего хорошего в этом нет, но это современная реальность и нужно к ней приспосабливаться, учить подростков четко различать грань между игрой и реальностью.
14:26:11 10-10-2025
Гость (08:56:31 10-10-2025) Интересно, а про какую игру речь шла? Почти в любой игре эти... Видишь ли, мой юный друг, есть одна из серий Call off duty Про Шереметьево. Вот вот.