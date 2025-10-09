В Калининградской области школьника передали врачам после мнения о видеоигре

Мальчик одобрительно высказался об игре, где можно стрелять по людям

09 октября 2025, 15:25, ИА Амител

Игра в мобильном телефоне / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Калининградской области ученик школы привлек внимание правоохранительных органов из-за своего комментария об игре в интернете, о чем сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональное управление МВД.

Ролик, вызвавший интерес, был обнаружен в процессе мониторинга соцсетей. В видеоигре персонажи совершают стрельбу по людям, и школьник, разместив это видео, выразил свой восторг по поводу действий этих персонажей.

В публикации указывается, что личность подростка была установлена, после чего информация о нем была передана медицинским работникам.