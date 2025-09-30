НОВОСТИПроисшествия

В Камне-на-Оби женщина сбила сотрудника ГАИ и скрылась с места ДТП

Ей грозит до десяти лет тюрьмы

30 сентября 2025, 08:59, ИА Амител

Место ДТП в Камне-на-Оби / Фото: "Инцидент Барнаул"
Место ДТП в Камне-на-Оби / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жительница Камня-на-Оби наехала на сотрудника Госавтоинспекции и скрылась с места аварии. Уголовное дело в ее отношении передали в суд. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.

По версии следствия, женщина проигнорировала перекрытие движения патрульным автомобилем с "мигалками", а также жесты регулировщика. Она проехала по запрещенному маршруту и сбила сотрудника ГАИ, а затем скрылась.

Как уточнили в ведомстве, правоохранитель не пострадал.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти"). Каменская межрайонная прокуратура направила его в суд с обвинительным заключением.

Камень-на-Оби Происшествия

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

10:09:30 30-09-2025

Может просто не заметила.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Батарейка

10:10:48 30-09-2025

В Камне до сих пор есть ГАИ

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:16:43 30-09-2025

Батарейка (10:10:48 30-09-2025) В Камне до сих пор есть ГАИ... Их недавно переименовали обратно в ГАИ.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:19:47 30-09-2025

Батарейка (10:10:48 30-09-2025) В Камне до сих пор есть ГАИ... Прикинь есть, и в Барнауле тоже.) И "ГАИ", и "ГИБДД"- правильные названия, так как с 2024 года они признаны равнозначными.! Ещё в мае 2024 года глава ведомства Михаил Черников объявил, что дорожная полиция снова называется ГАИ-"Госавтоинспекция".

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:29:48 30-09-2025

Гость (10:19:47 30-09-2025) ...снова называется ГАИ-"Госавтоинспекция" А если расшифровать полностью то "Государственная Автомобильная Инспекция"! Автомобильная! С какого перепугу они докапываются до самокатчиков, пешеходов и мотоциклистов? Докапывайтесь только до автомобилей! От тракторов, экскаваторов и бульдозеров кстати тоже отстаньте.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:36:54 30-09-2025

Гость (10:29:48 30-09-2025) А если расшифровать полностью то "Государственная Автомобиль... Не устанешь кормить подразделения по видам транспорта? Они так-то из бюджета з\п получают.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
9

10:24:13 30-09-2025

Батарейка (10:10:48 30-09-2025) В Камне до сих пор есть ГАИ... А знаешь, может даже Камень и не заметил переименования ГАИ в ГИБДД в девяностых и возврата названия ГАИ в двадцатых годах. Как жили так и живут. Нужно узнать у них что насчёт СССР, а то может он в Камне и продолжается.

  -2 Нравится
Ответить
