В Камне-на-Оби женщина сбила сотрудника ГАИ и скрылась с места ДТП

Ей грозит до десяти лет тюрьмы

30 сентября 2025, 08:59, ИА Амител

Место ДТП в Камне-на-Оби / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жительница Камня-на-Оби наехала на сотрудника Госавтоинспекции и скрылась с места аварии. Уголовное дело в ее отношении передали в суд. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.

По версии следствия, женщина проигнорировала перекрытие движения патрульным автомобилем с "мигалками", а также жесты регулировщика. Она проехала по запрещенному маршруту и сбила сотрудника ГАИ, а затем скрылась.

Как уточнили в ведомстве, правоохранитель не пострадал.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти"). Каменская межрайонная прокуратура направила его в суд с обвинительным заключением.