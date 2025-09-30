В Камне-на-Оби женщина сбила сотрудника ГАИ и скрылась с места ДТП
Ей грозит до десяти лет тюрьмы
30 сентября 2025, 08:59, ИА Амител
Жительница Камня-на-Оби наехала на сотрудника Госавтоинспекции и скрылась с места аварии. Уголовное дело в ее отношении передали в суд. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.
По версии следствия, женщина проигнорировала перекрытие движения патрульным автомобилем с "мигалками", а также жесты регулировщика. Она проехала по запрещенному маршруту и сбила сотрудника ГАИ, а затем скрылась.
Как уточнили в ведомстве, правоохранитель не пострадал.
В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти"). Каменская межрайонная прокуратура направила его в суд с обвинительным заключением.
10:09:30 30-09-2025
Может просто не заметила.
10:10:48 30-09-2025
В Камне до сих пор есть ГАИ
10:16:43 30-09-2025
Батарейка (10:10:48 30-09-2025) В Камне до сих пор есть ГАИ... Их недавно переименовали обратно в ГАИ.
10:19:47 30-09-2025
Батарейка (10:10:48 30-09-2025) В Камне до сих пор есть ГАИ... Прикинь есть, и в Барнауле тоже.) И "ГАИ", и "ГИБДД"- правильные названия, так как с 2024 года они признаны равнозначными.! Ещё в мае 2024 года глава ведомства Михаил Черников объявил, что дорожная полиция снова называется ГАИ-"Госавтоинспекция".
10:29:48 30-09-2025
Гость (10:19:47 30-09-2025) ...снова называется ГАИ-"Госавтоинспекция" А если расшифровать полностью то "Государственная Автомобильная Инспекция"! Автомобильная! С какого перепугу они докапываются до самокатчиков, пешеходов и мотоциклистов? Докапывайтесь только до автомобилей! От тракторов, экскаваторов и бульдозеров кстати тоже отстаньте.
11:36:54 30-09-2025
Гость (10:29:48 30-09-2025) А если расшифровать полностью то "Государственная Автомобиль... Не устанешь кормить подразделения по видам транспорта? Они так-то из бюджета з\п получают.
10:24:13 30-09-2025
Батарейка (10:10:48 30-09-2025) В Камне до сих пор есть ГАИ... А знаешь, может даже Камень и не заметил переименования ГАИ в ГИБДД в девяностых и возврата названия ГАИ в двадцатых годах. Как жили так и живут. Нужно узнать у них что насчёт СССР, а то может он в Камне и продолжается.