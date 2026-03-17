В Карелии нашли тело мужчины, провалившегося под лед

В весенний период лед на водоемах становится особенно опасным

17 марта 2026, 22:35, ИА Амител

Трескающийся лед на Оби / Фото: amic.ru

На Онежском озере обнаружили тело мужчины, провалившегося под лед во время рыбалки. Погибшим оказался 56-летний житель города Пудож, пишет "КарелИнформ".

Как сообщили в Следственном комитете России по региону, тело нашли 14 марта в районе деревни Песчаное. Мужчину заметили местные жители в полынье.

«По предварительной информации, утром он отправился на озеро рыбачить, однако лед не выдержал нагрузки, и мужчина оказался в воде», — отметили в ведомстве.

В настоящее время следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину смерти.

В администрации Пудожского района напомнили, что в весенний период лед на водоемах становится особенно опасным. Несмотря на внешнюю прочность, он быстро теряет устойчивость, покрывается трещинами и промоинами. Жителей просят соблюдать меры предосторожности и по возможности не выходить на лед.