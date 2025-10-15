В Казахстане педофилов будут кастрировать за полгода до выхода из тюрьмы
Процедура кастрации назначается по решению суда
15 октября 2025, 09:45, ИА Амител
В Казахстане изменились правила применения химической кастрации к преступникам, осужденным за насилие над несовершеннолетними. Согласно приказу министра здравоохранения, подписанному 1 октября, процедуру теперь будут проводить за шесть месяцев до освобождения осужденного. Об этом пишет издание Orda.
Мера распространяется на лиц старше 18 лет, признанных виновными в преступлениях против половой неприкосновенности детей. Решение о проведении кастрации принимает суд, и оно вступает в силу сразу после вынесения. Процедура проводится непосредственно в учреждении, где преступник отбывает наказание. Если человек находится на пробации или ему назначен штраф, кастрация выполняется в клинике, оказывающей амбулаторную психиатрическую помощь.
За год до конца срока администрация колонии обязана собрать документы и направить их в суд для назначения судебно-психиатрической экспертизы. Она определяет, есть ли у осужденного психические расстройства или склонность к сексуальному насилию. На основании заключения принимается решение о проведении химической кастрации.
Изменения не касаются лиц с уже диагностированными психическими заболеваниями, которые не освобождают от уголовной ответственности. Для таких осужденных суд может заранее назначить другие обязательные меры медицинского характера.
09:55:29 15-10-2025
И как такая кастрация избавит его от последующих изнасилований?
10:21:09 15-10-2025
писелек стоять не будет, он по-другому сублимировать начнет.
вспомните город грехов, первую часть - мэрский выродок, весь желтый.
их усыплять надо.
нечего соплежуйство разводить, на планете 8 ярдов и калый ееь рождается больше чем умирает
10:25:19 15-10-2025
Гость (10:21:09 15-10-2025) писелек стоять не будет, он по-другому сублимировать начнет.... Ну как бы нет, стоять он будет, там спермы не будет, вот и возникает такой вопрос, что проблема не решится
10:39:03 15-10-2025
Гость (10:21:09 15-10-2025) писелек стоять не будет, он по-другому сублимировать начнет.... Кастрация топором, чтобы отпечаток был на всю жизнь никчёмную.......
10:45:42 15-10-2025
Гость (10:39:03 15-10-2025) Кастрация топором, чтобы отпечаток был на всю жизнь никчёмну... Гость, так может мечтать и сделать садист по жизни.
10:57:58 15-10-2025
Гость (10:45:42 15-10-2025) Гость, так может мечтать и сделать садист по жизни.... Да пусть я буду садистом по-вашему. Зато правда и как минимум честно по отношению к детям. А так бы вешал прилюдно на площади.
11:10:47 15-10-2025
гости (10:57:58 15-10-2025) Да пусть я буду садистом по-вашему. Зато правда и как миниму... Да ты во всем будешь садистом, как бы прикрываешься дитями.
11:22:27 15-10-2025
Гость (11:10:47 15-10-2025) Да ты во всем будешь садистом, как бы прикрываешься дитями.... Ты неадекватный. Как бы ты здесь не писал.
16:00:02 15-10-2025
Гость (11:10:47 15-10-2025) Да ты во всем будешь садистом, как бы прикрываешься дитями.... А вы однако спрятавшийся от органов правопорядка педофил. И вас раскаленный шомпол найдет. Дайте время.
10:41:23 15-10-2025
Если тюрьма насильника не перевоспитала - пусть дальше сидит, нечего его вообще выпускать, скорректируйте закон и защитите общество от таких.
10:46:04 15-10-2025
отрезать по самую репицу, чтобы писИл как девочка.
11:12:09 15-10-2025
давным-давно пора уже внести в реестр всех педофилов и выставить его в открытый доступ, чтобы все знали их и опасались. Педофилия неизлечима.
15:52:59 15-10-2025
Если за воровство отрубали руки, то вывод в данной ситуации напрашивается сам. Нормально.