В Казахстане педофилов будут кастрировать за полгода до выхода из тюрьмы

Процедура кастрации назначается по решению суда

15 октября 2025, 09:45, ИА Амител

В Казахстане изменились правила применения химической кастрации к преступникам, осужденным за насилие над несовершеннолетними. Согласно приказу министра здравоохранения, подписанному 1 октября, процедуру теперь будут проводить за шесть месяцев до освобождения осужденного. Об этом пишет издание Orda.

Мера распространяется на лиц старше 18 лет, признанных виновными в преступлениях против половой неприкосновенности детей. Решение о проведении кастрации принимает суд, и оно вступает в силу сразу после вынесения. Процедура проводится непосредственно в учреждении, где преступник отбывает наказание. Если человек находится на пробации или ему назначен штраф, кастрация выполняется в клинике, оказывающей амбулаторную психиатрическую помощь.

За год до конца срока администрация колонии обязана собрать документы и направить их в суд для назначения судебно-психиатрической экспертизы. Она определяет, есть ли у осужденного психические расстройства или склонность к сексуальному насилию. На основании заключения принимается решение о проведении химической кастрации.

Изменения не касаются лиц с уже диагностированными психическими заболеваниями, которые не освобождают от уголовной ответственности. Для таких осужденных суд может заранее назначить другие обязательные меры медицинского характера.

