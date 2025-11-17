Любвеобильный спортсмен, отдыхающий в ночном клубе Бийска, жестоко избил двух девушек

Одну из них он ударил бутылкой по голове и протащил по залу

17 ноября 2025, 08:15, ИА Амител

Спортсмен, избивший девушек / Фото: "112"

В одном из ночных клубов Бийска 8 ноября произошла драка, в результате которой травмы получили две девушки – Валерия и Ангелина. По словам пострадавших, конфликта удалось избежать внутри заведения, однако на выходе их поджидала агрессивная пара. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Валерия и Ангелина отдыхали, когда за соседним столом оказались Сергей Т., известный в городе спортсмен, и его подруга. Из-за навязчивого поведения пары им пришлось обратиться к охране, чтобы тех утихомирили.

«Сдерживать свою страсть они не могли», – рассказали девушки.

Фото: "112"

Однако спокойно уйти из клуба не получилось. На выходе Сергей вместе со своей спутницей напал на девушек. По словам пострадавших, мужчина ударил Валерию бутылкой по голове и протащил ее по залу. Обе девушки получили травмы, сняли побои и написали заявление в полицию. Медицинская помощь им понадобилась уже в больнице.

«Опрашиваются очевидцы, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Пострадавшие направлены для прохождения судебно-медицинской экспертизы с целью определения степени тяжести вреда здоровью. Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Теперь бывшему "грозе ринга" предстоит встреча с другим соперником – Уголовным кодексом.

