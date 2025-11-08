В многодетной бийской семье родился десятый ребенок

Мальчик, которого назвали Павлом, появился на свет 29 октября

08 ноября 2025, 14:15, ИА Амител

Мама с младенцем на руках / Фото: amic.ru

В семье, проживающей в Бийске, произошло радостное событие – рождение десятого ребенка. Информацию об этом передает пресс-служба управления юстиции Алтайского края. Новорожденного, появившегося на свет 29 октября у Станислава и Анастасии, назвали Павлом. Регистрация рождения проходила в Бийском отделе ЗАГС.

При регистрации новорожденного сотрудники отдела ЗАГС вручили счастливому отцу первый документ сына – свидетельство о рождении. Помимо этого, Станиславу передали поздравительное письмо от имени губернатора Алтайского края Виктора Томенко.