НОВОСТИОбщество

В многодетной бийской семье родился десятый ребенок

Мальчик, которого назвали Павлом, появился на свет 29 октября

08 ноября 2025, 14:15, ИА Амител

Мама с младенцем на руках / Фото: amic.ru
Мама с младенцем на руках / Фото: amic.ru

В семье, проживающей в Бийске, произошло радостное событие – рождение десятого ребенка. Информацию об этом передает пресс-служба управления юстиции Алтайского края. Новорожденного, появившегося на свет 29 октября у Станислава и Анастасии, назвали Павлом. Регистрация рождения проходила в Бийском отделе ЗАГС.

При регистрации новорожденного сотрудники отдела ЗАГС вручили счастливому отцу первый документ сына – свидетельство о рождении. Помимо этого, Станиславу передали поздравительное письмо от имени губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Бийск дети

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

15:12:49 08-11-2025

Вот это строгают....

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:25:16 08-11-2025

Бедные дети...

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:55:33 08-11-2025

Деньги к деньгам ...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

22:26:18 09-11-2025

Гость (16:55:33 08-11-2025) Деньги к деньгам ...... фух... показалось. сначала прочитала "дети к деньгам" со слепу

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Жора

09:40:33 10-11-2025

Гость (16:55:33 08-11-2025) Деньги к деньгам ...... Действуйте.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:42:47 08-11-2025

Молодцы!
Свои дети это главное богатство в жизни!
Но большинство бездетных или малодетных это начинают понимать лишь в 40-50 лет, когда уже не получается наверстать упущенное.

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:46:03 08-11-2025

Гость (17:42:47 08-11-2025)Но большинство бездетных или малодетных это начинают понимать лишь в 40-50 лет, когда уже не получается наверстать упущенное.!Но б... Какой маловразумительный бред!!!!

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:57:36 08-11-2025

Хочется отметить, что деньги многодетным стали давать буквально с ковида, а до этого платили буквально копейки. Так что, семья, скорее всего , верующая. Рожают не из-за денег. И воспитывать будут прекрасно своих деток

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кинозритель

20:58:11 09-11-2025

Напомнило мне отрывок из фильма невероятные приключения итальянцев в России, где Розарио Агро так хотел сына, а родилась еще одна дочка.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:21:43 09-11-2025

Верующие что ли, зачем столько?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Жора

09:39:43 10-11-2025

Гость (23:21:43 09-11-2025) Верующие что ли, зачем столько?... Во что нужно верить?

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров