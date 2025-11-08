В многодетной бийской семье родился десятый ребенок
Мальчик, которого назвали Павлом, появился на свет 29 октября
08 ноября 2025, 14:15, ИА Амител
Мама с младенцем на руках / Фото: amic.ru
В семье, проживающей в Бийске, произошло радостное событие – рождение десятого ребенка. Информацию об этом передает пресс-служба управления юстиции Алтайского края. Новорожденного, появившегося на свет 29 октября у Станислава и Анастасии, назвали Павлом. Регистрация рождения проходила в Бийском отделе ЗАГС.
При регистрации новорожденного сотрудники отдела ЗАГС вручили счастливому отцу первый документ сына – свидетельство о рождении. Помимо этого, Станиславу передали поздравительное письмо от имени губернатора Алтайского края Виктора Томенко.
15:12:49 08-11-2025
Вот это строгают....
15:25:16 08-11-2025
Бедные дети...
16:55:33 08-11-2025
Деньги к деньгам ...
22:26:18 09-11-2025
Гость (16:55:33 08-11-2025) Деньги к деньгам ...... фух... показалось. сначала прочитала "дети к деньгам" со слепу
09:40:33 10-11-2025
Гость (16:55:33 08-11-2025) Деньги к деньгам ...... Действуйте.
17:42:47 08-11-2025
Молодцы!
Свои дети это главное богатство в жизни!
Но большинство бездетных или малодетных это начинают понимать лишь в 40-50 лет, когда уже не получается наверстать упущенное.
19:46:03 08-11-2025
Гость (17:42:47 08-11-2025)Но большинство бездетных или малодетных это начинают понимать лишь в 40-50 лет, когда уже не получается наверстать упущенное.!Но б... Какой маловразумительный бред!!!!
23:57:36 08-11-2025
Хочется отметить, что деньги многодетным стали давать буквально с ковида, а до этого платили буквально копейки. Так что, семья, скорее всего , верующая. Рожают не из-за денег. И воспитывать будут прекрасно своих деток
20:58:11 09-11-2025
Напомнило мне отрывок из фильма невероятные приключения итальянцев в России, где Розарио Агро так хотел сына, а родилась еще одна дочка.
23:21:43 09-11-2025
Верующие что ли, зачем столько?
09:39:43 10-11-2025
Гость (23:21:43 09-11-2025) Верующие что ли, зачем столько?... Во что нужно верить?