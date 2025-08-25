В Красноярске фейерверк выстрелил в толпу во время праздника
По данным СМИ, салют запустили сами жители города
25 августа 2025, 13:15, ИА Амител
В красноярском парке "Солнечная поляна" фейерверк попал в толпу во время праздника. Неизвестные запустили его рядом с большим скоплением людей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«В результате искры от фейерверка была травмирована как минимум одна женщина. Ей была оказана помощь дежурившей на мероприятии бригадой скорой помощи», – отметили в ведомстве.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.
Как уточняет "КП-Красноярск", около главной сцены двое прохожих неаккуратно установили фейерверки. Со слов очевидцев, оставленный без присмотра салют завалился и начал стрелять по людям. По данным местных СМИ, часть гостей мероприятия получили травмы ушей, контузии и ожоги. Некоторым понадобилась медицинская помощь.
Свидетели описали двух мужчин, запускавших фейерверк: на одном была черная жилетка с белой футболкой и кепкой, а на другом – черный костюм.
Также жители Красноярска утверждают, что во время инцидента пострадала девочка – вместе с мамой она ушла домой.
Как рассказали изданию организаторы праздника, они не планировали запускать салют. По их словам, это сделали сами горожане. Сейчас правоохранители выясняют, кто установил пиротехнику около толпы.
фейкверки запретить.
фей запретить тоже.