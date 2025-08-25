По данным СМИ, салют запустили сами жители города

25 августа 2025, 13:15, ИА Амител

В красноярском парке "Солнечная поляна" фейерверк попал в толпу во время праздника. Неизвестные запустили его рядом с большим скоплением людей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В результате искры от фейерверка была травмирована как минимум одна женщина. Ей была оказана помощь дежурившей на мероприятии бригадой скорой помощи», – отметили в ведомстве.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

Как уточняет "КП-Красноярск", около главной сцены двое прохожих неаккуратно установили фейерверки. Со слов очевидцев, оставленный без присмотра салют завалился и начал стрелять по людям. По данным местных СМИ, часть гостей мероприятия получили травмы ушей, контузии и ожоги. Некоторым понадобилась медицинская помощь.

Свидетели описали двух мужчин, запускавших фейерверк: на одном была черная жилетка с белой футболкой и кепкой, а на другом – черный костюм.

Также жители Красноярска утверждают, что во время инцидента пострадала девочка – вместе с мамой она ушла домой.

Как рассказали изданию организаторы праздника, они не планировали запускать салют. По их словам, это сделали сами горожане. Сейчас правоохранители выясняют, кто установил пиротехнику около толпы.