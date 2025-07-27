НОВОСТИОбщество

В Кремле объяснили, почему парад на День ВМФ в Санкт-Петербурге пришлось отменить

Как пояснил Дмитрий Песков, главная задача сейчас – обеспечить безопасность

27 июля 2025, 16:16, ИА Амител

Фото: официальная страница Минобороны России во "ВКонтакте"
Фото: официальная страница Минобороны России во "ВКонтакте"

Военно-морской парад в Санкт-Петербурге отменили из соображений безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Это связано с общей обстановкой, соображения безопасности. Они превыше всего», – отметил представитель Кремля.

День военно-морского флота в России ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля. В 2025 году праздник выпал на 27 июля. К традиции проводить в этот день парад в Петербурге вернулись после указа президента РФ в 2017 году.

Ранее с профессиональным праздником моряков поздравил Владимир Путин. Российский лидер пожелал военным и их семьям здоровья, благополучия и успехов во всех делах.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

17:50:10 27-07-2025

Савсем плохо что признались в том что не способны обеспечить собственную безопасность ?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:31:55 27-07-2025

Гость (17:50:10 27-07-2025) Савсем плохо что признались в том что не способны обеспечить... Береженого Бог бережет.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:45:15 28-07-2025

Musik (22:31:55 27-07-2025) Береженого Бог бережет. ... Мусик, Бог таких не бережет, просто отворачивается от греха подальше.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

18:19:54 27-07-2025

АПЛ кл. Борей как раз длиной с красную площадь.
Много колесиков надо приварить...

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:23:20 27-07-2025

С Балтийским флотом ясно.
А а Героический-Черноморский флот провёл парад?

  1 Нравится
Ответить
