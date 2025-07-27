Как пояснил Дмитрий Песков, главная задача сейчас – обеспечить безопасность

27 июля 2025, 16:16, ИА Амител

Фото: официальная страница Минобороны России во "ВКонтакте"

Военно-морской парад в Санкт-Петербурге отменили из соображений безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Это связано с общей обстановкой, соображения безопасности. Они превыше всего», – отметил представитель Кремля.

День военно-морского флота в России ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля. В 2025 году праздник выпал на 27 июля. К традиции проводить в этот день парад в Петербурге вернулись после указа президента РФ в 2017 году.

Ранее с профессиональным праздником моряков поздравил Владимир Путин. Российский лидер пожелал военным и их семьям здоровья, благополучия и успехов во всех делах.