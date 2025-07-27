В Кремле объяснили, почему парад на День ВМФ в Санкт-Петербурге пришлось отменить
Как пояснил Дмитрий Песков, главная задача сейчас – обеспечить безопасность
27 июля 2025, 16:16, ИА Амител
Военно-морской парад в Санкт-Петербурге отменили из соображений безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
«Это связано с общей обстановкой, соображения безопасности. Они превыше всего», – отметил представитель Кремля.
День военно-морского флота в России ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля. В 2025 году праздник выпал на 27 июля. К традиции проводить в этот день парад в Петербурге вернулись после указа президента РФ в 2017 году.
Ранее с профессиональным праздником моряков поздравил Владимир Путин. Российский лидер пожелал военным и их семьям здоровья, благополучия и успехов во всех делах.
17:50:10 27-07-2025
Савсем плохо что признались в том что не способны обеспечить собственную безопасность ?
22:31:55 27-07-2025
Гость (17:50:10 27-07-2025) Савсем плохо что признались в том что не способны обеспечить... Береженого Бог бережет.
08:45:15 28-07-2025
Musik (22:31:55 27-07-2025) Береженого Бог бережет. ... Мусик, Бог таких не бережет, просто отворачивается от греха подальше.
18:19:54 27-07-2025
АПЛ кл. Борей как раз длиной с красную площадь.
Много колесиков надо приварить...
18:23:20 27-07-2025
С Балтийским флотом ясно.
А а Героический-Черноморский флот провёл парад?