Маск усомнился в доверии Трампу, если он не опубликует данные по делу Эпштейна
По мнению бизнесмена, в таком случае людям президенту лучше не верить
09 июля 2025, 09:01, ИА Амител
Илон Маск усомнился в том, что президенту США Дональду Трампу можно верить, если Белый дом не станет публиковать материалы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает ТАСС.
"Как можно ожидать веры людей в Трампа, если он не опубликует файлы по Эпштейну?" – написал он в X.
Напомним, что в июне глава Tesla говорил, что материалы Эпштейна, обвиняемого в сексуализированных преступлениях в отношении несовершеннолетних и организации проституции, не публикуются из-за того, что в них фигурирует сам Трамп.
После этого Трамп заявлял, что Маск "был на пределе", когда просил его уйти из правительства, а его самого не задевают слова бизнесмена.
09:15:13 09-07-2025
верить можно только ВВП.
09:52:44 09-07-2025
Musik (09:15:13 09-07-2025) верить можно только ВВП....
И Росстату