Маск усомнился в доверии Трампу, если он не опубликует данные по делу Эпштейна

По мнению бизнесмена, в таком случае людям президенту лучше не верить

09 июля 2025, 09:01, ИА Амител

Илон Маск / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Илон Маск усомнился в том, что президенту США Дональду Трампу можно верить, если Белый дом не станет публиковать материалы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает ТАСС.

"Как можно ожидать веры людей в Трампа, если он не опубликует файлы по Эпштейну?" – написал он в X.

Напомним, что в июне глава Tesla говорил, что материалы Эпштейна, обвиняемого в сексуализированных преступлениях в отношении несовершеннолетних и организации проституции, не публикуются из-за того, что в них фигурирует сам Трамп.

После этого Трамп заявлял, что Маск "был на пределе", когда просил его уйти из правительства, а его самого не задевают слова бизнесмена.