В Курганской области мужчина заживо сжег женщину и двоих детей

На фоне конфликта с сожительницей преступник облил бензином и поджег ее дом

08 октября 2025, 19:30, ИА Амител

Сожженный дом / Фото: УМВД по Курганской области

В Шатровском районе сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека, подозреваемого в поджоге дома, произошедшем вечером 7 октября в поселке Смолино на улице Центральной. По данным, предоставленным МВД Курганской области, причиной преступления стал конфликт между 24-летним мужчиной и его 29-летней сожительницей.

После ссоры он облил внешние стены дома бензином и совершил поджог. В момент инцидента в доме находились несовершеннолетние дети и 58-летняя женщина. К сожалению, женщина и двое детей скончались, еще один ребенок был госпитализирован.

Как сообщили в прокуратуре Зауралья, жертвами стали дети в возрасте одного года и трех лет, а погибшая женщина являлась их бабушкой.