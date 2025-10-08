В Курганской области мужчина заживо сжег женщину и двоих детей
На фоне конфликта с сожительницей преступник облил бензином и поджег ее дом
08 октября 2025, 19:30, ИА Амител
В Шатровском районе сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека, подозреваемого в поджоге дома, произошедшем вечером 7 октября в поселке Смолино на улице Центральной. По данным, предоставленным МВД Курганской области, причиной преступления стал конфликт между 24-летним мужчиной и его 29-летней сожительницей.
После ссоры он облил внешние стены дома бензином и совершил поджог. В момент инцидента в доме находились несовершеннолетние дети и 58-летняя женщина. К сожалению, женщина и двое детей скончались, еще один ребенок был госпитализирован.
Как сообщили в прокуратуре Зауралья, жертвами стали дети в возрасте одного года и трех лет, а погибшая женщина являлась их бабушкой.
20:29:23 08-10-2025
Это ж как надо постараться чтобы мужику мозги настолько вынести.
20:45:09 08-10-2025
Деградация людей стремительно набирает обороты.Каждый день невероятные дикие случаи.Так и вспоминается М.Горький с свинцовыми мерзостями, которые были при царском феодализме.
08:46:01 09-10-2025
Напомнить как в Новосибе комсомолец врезался на самолёте в дом другой комсомолки, которая его отвергла?
08:38:59 09-10-2025
Оскотинился народец...
10:07:42 09-10-2025
Озлобился