В Курганской области мужчина заживо сжег женщину и двоих детей

На фоне конфликта с сожительницей преступник облил бензином и поджег ее дом

08 октября 2025, 19:30, ИА Амител

Сожженный дом / Фото: УМВД по Курганской области
В Шатровском районе сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека, подозреваемого в поджоге дома, произошедшем вечером 7 октября в поселке Смолино на улице Центральной. По данным, предоставленным МВД Курганской области, причиной преступления стал конфликт между 24-летним мужчиной и его 29-летней сожительницей.

 После ссоры он облил внешние стены дома бензином и совершил поджог. В момент инцидента в доме находились несовершеннолетние дети и 58-летняя женщина. К сожалению, женщина и двое детей скончались, еще один ребенок был госпитализирован.

Как сообщили в прокуратуре Зауралья, жертвами стали дети в возрасте одного года и трех лет, а погибшая женщина являлась их бабушкой.

Avatar Picture
Гость

20:29:23 08-10-2025

Это ж как надо постараться чтобы мужику мозги настолько вынести.

Avatar Picture
Горожанин.

20:45:09 08-10-2025

Деградация людей стремительно набирает обороты.Каждый день невероятные дикие случаи.Так и вспоминается М.Горький с свинцовыми мерзостями, которые были при царском феодализме.

Avatar Picture
Гость

08:46:01 09-10-2025

Напомнить как в Новосибе комсомолец врезался на самолёте в дом другой комсомолки, которая его отвергла?
Напомнить как в Новосибе комсомолец врезался на самолёте в дом другой комсомолки, которая его отвергла?

Avatar Picture
Мимопроходящий.

08:38:59 09-10-2025

Оскотинился народец...

Avatar Picture
Гость

10:07:42 09-10-2025

Озлобился
Озлобился

