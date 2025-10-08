В Курской области подростки устроили танцы у памятника советским солдатам
08 октября 2025, 17:15, ИА Амител
В Курской области правоохранительные органы проводят проверку по факту танцев подростков у мемориала советским солдатам. Инцидент произошел в городе Обоянь, где компания из пяти несовершеннолетних сняла видео с танцами у памятника, сообщает Telegram-канал "Тревожный Курск".
На записи видно, как двое юношей и три девушки танцуют у мемориального комплекса. В региональном ГУ МВД подтвердили, что организовали проверку по данному факту.
В настоящее время устанавливаются личности всех участников инцидента и обстоятельства произошедшего. В правоохранительных органах подчеркнули, что действиям подростков будет дана соответствующая правовая оценка.
17:20:10 08-10-2025
Результат отсутствия идеологии в государстве.
22:54:49 08-10-2025
Горожанин. (17:20:10 08-10-2025) Результат отсутствия идеологии в государстве.... Этой вашей "идеологии" сейчас - хоть бёдрами жуй. 🤣
17:54:55 08-10-2025
Родители, объясните детям, что нельзя подходить ни к каким памятникам и религиозным сооружениям - это опасно.
20:18:44 08-10-2025
Кхм... (17:54:55 08-10-2025) Родители, объясните детям, что нельзя подходить ни к каким п... Причëм тут "подходить"? У вас шарики в голове заходят за ролики.
08:56:11 09-10-2025
Кхм... (17:54:55 08-10-2025) Родители, объясните детям, что нельзя подходить ни к каким п...
Я своим так и сказал, держитесь подальше. Чтобы вы там не делали, найдётся какой-нибудь оскорбленный ущемленец, которому даже ваше присутствие будет как кость в горле. А про ВОВ, чтобы вы не знали, пишите дословно как в учебнике. Сейчас не время для правды.