В Курской области подростки устроили танцы у памятника советским солдатам

В настоящее время устанавливаются личности всех участников инцидента

08 октября 2025, 17:15, ИА Амител

Подростки устроили танцы у памятника советским солдатам / Фото: кадр из видео "Тревожный Курск"

В Курской области правоохранительные органы проводят проверку по факту танцев подростков у мемориала советским солдатам. Инцидент произошел в городе Обоянь, где компания из пяти несовершеннолетних сняла видео с танцами у памятника, сообщает Telegram-канал "Тревожный Курск".

На записи видно, как двое юношей и три девушки танцуют у мемориального комплекса. В региональном ГУ МВД подтвердили, что организовали проверку по данному факту.

В настоящее время устанавливаются личности всех участников инцидента и обстоятельства произошедшего. В правоохранительных органах подчеркнули, что действиям подростков будет дана соответствующая правовая оценка.