В Ленинском районе Барнаула закрасили надписи с рекламой наркотиков
Активисты ликвидировали 74 незаконных объявления
25 июля 2025, 20:30, ИА Амител
Фото: администрация Барнаула / barnaul.org
В Ленинском районе Барнаула прошла акция "Пойдем закрасим", в рамках которой очистили фасады зданий от надписей с рекламой наркотиков.
Как сообщили в мэрии, мероприятие провел комитет по делам молодежи, культуре и спорту районной администрации совместно со студотрядом охраны правопорядка и Краевым дворцом молодежи.
В общей сложности добровольцы закрасили 74 незаконных объявления.
20:49:24 25-07-2025
Замечательно, хороший фон для новой рекламы наркотиков. Все борются, все при деле, кому надо, найдут и без рекламы. Это так, проходил мимо. Самое главное, галочку поставили, работу провели, отчёт о проделанной работе отправили. Так и живём. Знаю, многим мой комментарий не понравиться.
04:12:23 26-07-2025
пожалуйста займитесь - в районе Жд около общежитий и в гаражах кооператива и около садка, около школы №10, лицея. и пр. весь этот район
09:42:37 26-07-2025
Может не надписи надо стирать, а черно...опых из страны выгнать, которые эту гадость сюда привозят. Да ещё и пособия, пенсии и маткапитал российский получают.
10:10:49 26-07-2025
Ловить этих художников.
У нас на здании несколько раз рисовали.
Записи камер наблюдения снял, но там плохо видно.
В одном случае рисовал пухлый подросток с хвостиком волос.
В другом парочка, один через трафарет рисует, буквально 3 секунды, следом второй подходит, фотографирует.
Это было в обоих случаях в 3:00-3:30.
Думаю, рейдам ППС надо всех останавливать в это время и искать баллончики краски и трафареты.
А потом штрфовать за десятки-сотни испорченных фасадов, их перекраску, это будут миллионы.
14:34:43 26-07-2025
Гость (10:10:49 26-07-2025) Ловить этих художников.У нас на здании несколько раз рис... конечно, ловить надо художников, а не заказчиков. Это пятёрка твоей женской логике
17:17:37 26-07-2025
Гость (14:34:43 26-07-2025) конечно, ловить надо художников, а не заказчиков. Это пятёрк... А как поймать заказчиков без художников? У вас с логикой тоже не очень