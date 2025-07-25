В Ленинском районе Барнаула закрасили надписи с рекламой наркотиков

Активисты ликвидировали 74 незаконных объявления

25 июля 2025, 20:30, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула / barnaul.org

В Ленинском районе Барнаула прошла акция "Пойдем закрасим", в рамках которой очистили фасады зданий от надписей с рекламой наркотиков.

Как сообщили в мэрии, мероприятие провел комитет по делам молодежи, культуре и спорту районной администрации совместно со студотрядом охраны правопорядка и Краевым дворцом молодежи.

В общей сложности добровольцы закрасили 74 незаконных объявления.