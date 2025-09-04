Трагедия унесла жизни минимум 15 человек

04 сентября 2025, 09:15, ИА Амител

Источник видео: Shot

В Лиссабоне легендарный фуникулер "Глория" сошел с рельсов. В результате аварии минимум 15 человек погибли, около 20 получили травмы. Об этом сообщает Shot.

Как пишут местные СМИ, вагон с людьми сорвался с троса во время спуска. На огромной скорости он врезался в здание и опрокинулся. На месте работают все экстренные службы, выясняются причины аварии. В португальской столице объявили трехдневный траур.

По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет.

Фуникулер "Элевадор да Глория" – одна из визитных карточек Лиссабона и популярная туристическая достопримечательность. За год он перевозит до трех миллионов пассажиров.