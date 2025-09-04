В Лиссабоне сошел с рельсов легендарный фуникулер "Глория". Есть погибшие
Трагедия унесла жизни минимум 15 человек
04 сентября 2025, 09:15, ИА Амител
Источник видео: Shot
В Лиссабоне легендарный фуникулер "Глория" сошел с рельсов. В результате аварии минимум 15 человек погибли, около 20 получили травмы. Об этом сообщает Shot.
Как пишут местные СМИ, вагон с людьми сорвался с троса во время спуска. На огромной скорости он врезался в здание и опрокинулся. На месте работают все экстренные службы, выясняются причины аварии. В португальской столице объявили трехдневный траур.
По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет.
Фуникулер "Элевадор да Глория" – одна из визитных карточек Лиссабона и популярная туристическая достопримечательность. За год он перевозит до трех миллионов пассажиров.
09:30:35 04-09-2025
Просьба в новостях сразу указывать, является ли фигурант заметки членом НАТО или враждебной по отношению к России страной.
Португалия(столица Лиссабон) является одним из государств-основателей НАТО.
Итого: 15 - двухсотых, 20 - трёхсотых.
И это ещё мы даже не начинали.
10:09:15 04-09-2025
Гость (09:30:35 04-09-2025) Просьба в новостях сразу указывать, является ли фигурант зам... Не опохмелился с утра, "вояка"?
10:12:45 04-09-2025
Гость (09:30:35 04-09-2025) Просьба в новостях сразу указывать, является ли фигурант зам...
Мы с гражданскими не воюем, террором не занимаемся и чужому горю не радуемся. Просто за техническим состоянием раритетного фуникулёра следить нужно было.
10:40:50 04-09-2025
Гостья (10:12:45 04-09-2025) Мы с гражданскими не воюем, террором не занимаемся и чуж... Год назад говорят техобслуживание было.
12:59:32 04-09-2025
Гость (09:30:35 04-09-2025) Просьба в новостях сразу указывать, является ли фигурант зам... тонко подмечено, поскольку, в зависимости от этого, комментарии разделяются на: "ой как жалко" до "так им и надо"
13:16:08 04-09-2025
Гость (09:30:35 04-09-2025) Просьба в новостях сразу указывать, является ли фигурант зам...
Даже стыдно, что среди нас живут подобные клоуны