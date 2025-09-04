НОВОСТИПроисшествия

В Лиссабоне сошел с рельсов легендарный фуникулер "Глория". Есть погибшие

Трагедия унесла жизни минимум 15 человек

04 сентября 2025, 09:15, ИА Амител

Источник видео: Shot

В Лиссабоне легендарный фуникулер "Глория" сошел с рельсов. В результате аварии минимум 15 человек погибли, около 20 получили травмы. Об этом сообщает Shot.

Как пишут местные СМИ, вагон с людьми сорвался с троса во время спуска. На огромной скорости он врезался в здание и опрокинулся. На месте работают все экстренные службы, выясняются причины аварии. В португальской столице объявили трехдневный траур. 

По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет.

Фуникулер "Элевадор да Глория" – одна из визитных карточек Лиссабона и популярная туристическая достопримечательность. За год он перевозит до трех миллионов пассажиров.

Происшествия

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

09:30:35 04-09-2025

Просьба в новостях сразу указывать, является ли фигурант заметки членом НАТО или враждебной по отношению к России страной.
Португалия(столица Лиссабон) является одним из государств-основателей НАТО.
Итого: 15 - двухсотых, 20 - трёхсотых.
И это ещё мы даже не начинали.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:09:15 04-09-2025

Гость (09:30:35 04-09-2025) Просьба в новостях сразу указывать, является ли фигурант зам... Не опохмелился с утра, "вояка"?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостья

10:12:45 04-09-2025

Гость (09:30:35 04-09-2025) Просьба в новостях сразу указывать, является ли фигурант зам...
Мы с гражданскими не воюем, террором не занимаемся и чужому горю не радуемся. Просто за техническим состоянием раритетного фуникулёра следить нужно было.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:40:50 04-09-2025

Гостья (10:12:45 04-09-2025) Мы с гражданскими не воюем, террором не занимаемся и чуж... Год назад говорят техобслуживание было.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:59:32 04-09-2025

Гость (09:30:35 04-09-2025) Просьба в новостях сразу указывать, является ли фигурант зам... тонко подмечено, поскольку, в зависимости от этого, комментарии разделяются на: "ой как жалко" до "так им и надо"

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:16:08 04-09-2025

Гость (09:30:35 04-09-2025) Просьба в новостях сразу указывать, является ли фигурант зам...
Даже стыдно, что среди нас живут подобные клоуны

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров