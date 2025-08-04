В Махачкале невесту увезли на скорой после употребления снюса

Жених хотел "успокоить" девушку, предложив жевательный табак

04 августа 2025, 11:32, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Махачкале свадебное торжество, на которое было приглашено около 700 гостей, пришлось экстренно перенести, после того как невесте внезапно стало плохо, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.

Инцидент произошел перед началом церемонии: жених предложил невесте снюс – табачную смесь, рассчитанную на снятие стресса. После употребления продукта девушке потребовалась медицинская помощь.

По словам собеседника, состояние пострадавшей удалось стабилизировать. Организаторы приняли решение отложить мероприятие на неопределенный срок.

Специалисты предупреждают, что снюс и подобные табачные изделия могут привести к быстрому привыканию и нанесению серьезного вреда организму. Среди возможных последствий – нарушения в работе сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной и стимулирующей систем.

