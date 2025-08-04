НОВОСТИПроисшествия

В Махачкале невесту увезли на скорой после употребления снюса

Жених хотел "успокоить" девушку, предложив жевательный табак

04 августа 2025, 11:32, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Махачкале свадебное торжество, на которое было приглашено около 700 гостей, пришлось экстренно перенести, после того как невесте внезапно стало плохо, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.

Инцидент произошел перед началом церемонии: жених предложил невесте снюс – табачную смесь, рассчитанную на снятие стресса. После употребления продукта девушке потребовалась медицинская помощь.

По словам собеседника, состояние пострадавшей удалось стабилизировать. Организаторы приняли решение отложить мероприятие на неопределенный срок.

Специалисты предупреждают, что снюс и подобные табачные изделия могут привести к быстрому привыканию и нанесению серьезного вреда организму. Среди возможных последствий – нарушения в работе сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной и стимулирующей систем.

Ранее нарколог рассказала, почему нужно запретить вейпы.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

11:40:38 04-08-2025

Феодальный строй до сих пор. Средневековье.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:43:01 04-08-2025

какаято норкоманская сватьба у них там на 700 челов
собрались, апдалбались, разъехались
Традиции, чо

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:52:49 04-08-2025

Гость (11:43:01 04-08-2025) какаято норкоманская сватьба у них там на 700 человсобра... Можно же пустырника пожевать с куста накрайняк, че сразу снюсы какие-то)). Интересно там пустырник растет??

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:12:21 04-08-2025

Надо было по вене сразу долбануть!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:26:42 04-08-2025

А ишаки были?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:08:40 04-08-2025

Даги

  3 Нравится
Ответить
