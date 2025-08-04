В Махачкале невесту увезли на скорой после употребления снюса
Жених хотел "успокоить" девушку, предложив жевательный табак
04 августа 2025, 11:32, ИА Амител
В Махачкале свадебное торжество, на которое было приглашено около 700 гостей, пришлось экстренно перенести, после того как невесте внезапно стало плохо, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.
Инцидент произошел перед началом церемонии: жених предложил невесте снюс – табачную смесь, рассчитанную на снятие стресса. После употребления продукта девушке потребовалась медицинская помощь.
По словам собеседника, состояние пострадавшей удалось стабилизировать. Организаторы приняли решение отложить мероприятие на неопределенный срок.
Специалисты предупреждают, что снюс и подобные табачные изделия могут привести к быстрому привыканию и нанесению серьезного вреда организму. Среди возможных последствий – нарушения в работе сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной и стимулирующей систем.
Феодальный строй до сих пор. Средневековье.
11:43:01 04-08-2025
какаято норкоманская сватьба у них там на 700 челов
собрались, апдалбались, разъехались
Традиции, чо
19:52:49 04-08-2025
Гость (11:43:01 04-08-2025) какаято норкоманская сватьба у них там на 700 человсобра... Можно же пустырника пожевать с куста накрайняк, че сразу снюсы какие-то)). Интересно там пустырник растет??
12:12:21 04-08-2025
Надо было по вене сразу долбануть!
13:26:42 04-08-2025
А ишаки были?
14:08:40 04-08-2025
Даги