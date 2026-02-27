Проверку пройдут девять гидротехнических сооружений, определены пункты временного размещения и места для сельхозживотных

27 февраля 2026, 08:00, ИА Амител

В мэрии Барнаула обсудили меры подготовки к весеннему паводку / Фото: barnaul.org

В администрации Барнаула состоялось заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, посвященное подготовке к пропуску талых вод. Совещание провел заместитель главы администрации города по защите населения и информации Игорь Лисин.

Повод для встречи — приближение паводкоопасного периода, который в этом году, по прогнозам синоптиков, будет развиваться по классическому сценарию.

Заместитель начальника Алтайского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Александр Люцигер обнадежил собравшихся: предпаводковая обстановка формируется умеренно спокойная.

«Высота и объем снежного покрова в городе соответствуют средним показателям прошлого года. Февральские оттепели изменили структуру снега, создав плотную корку, которая будет таять медленнее. В начале марта ожидается дополнительный прирост снежного покрова. После 15 марта наступит кратковременное потепление, что приведет к активному таянию снега», — рассказал Люцигер.

Таким образом, у города есть еще около месяца, чтобы завершить все подготовительные работы.

Заместитель начальника управления по делам ГОЧС Барнаула Евгений Терещенко напомнил о цикличности большой воды. Первая волна паводка традиционно приходится на третью декаду марта — вторую декаду апреля.

В это время активно тает снег и формируется склоновый сток. Вторая волна накрывает город в апреле-мае, когда начинается снеготаяние в пригородной зоне и вскрываются реки. В зоне особого риска — низменные участки вдоль Оби, Барнаулки и Пивоварки.

«В целях подготовки к паводкоопасному периоду 2026 года спланированы и проводятся организационные и практические мероприятия. Утвержден план предупредительных мероприятий по снижению последствий пропуска талых и паводковых вод в текущем году. На реализацию мероприятий плана предусмотрено более 27 млн рублей», — отметил Евгений Терещенко.

В случае ЧП город готов задействовать серьезные ресурсы: 1213 человек личного состава и 366 единиц техники — от водооткачивающей до дорожной и инженерной. Сейчас специалисты уточняют списки маломобильных граждан в зонах возможного подтопления — эту работу планируют завершить до 1 марта.

Также определены пункты временного размещения, продумана логистика эвакуации сельскохозяйственных животных, включая обустройство загонов и создание запасов кормов. На март запланированы смотры готовности водооткачивающей техники во всех районах города.

Главы районных администраций отчитались о подготовке на местах. На территориях, где возможно подтопление, уже идут подворовые обходы: уточняются списки жителей, поголовье скота, людям раздают памятки с инструкциями на случай большой воды.

Заключены соглашения с организациями, которые в случае ЧП обеспечат пострадавших питанием, питьевой водой, средствами дезинфекции и транспортом.

Председатель комитета по благоустройству Петр Воронков доложил о готовности гидротехнических сооружений. На балансе города — девять объектов, за безопасность которых отвечает подрядная организация по муниципальному контракту.

«До 1 апреля будет проведено комиссионное обследование сооружений с участием представителей управления ГОЧС города, районных администраций города и дана оценка техническому состоянию ГТС. В настоящее время обстановка на водных объектах стабильная, осуществляется мониторинг гидрологической ситуации», — рассказал Воронков.

Подводя итоги заседания, Игорь Лисин поручил всем службам держать подготовку к паводку на особом контроле.