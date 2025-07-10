В Москве проходит прощание с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом. Фото

Бывшего главу Минтранса похоронят 11 июля в Санкт-Петербурге

10 июля 2025, 14:45, ИА Амител

Прощание с Романом Старовойтом в Москве / Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Прощание с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом проходит в траурном зале Центральной клинической больницы № 1 Управления делами президента. Об этом сообщает ТАСС.

Российские вице-премьеры и министры, несмотря на высокую загрузку и плотный рабочий график, приехали на северо-запад Москвы, чтобы проводить бывшего коллегу в последний путь. Среди них вице-премьеры Александр Новак, Марат Хуснуллин и Дмитрий Патрушев, а также руководители Минприроды Александр Козлов, Минтруда Антон Котяков, Минэкономразвития Максим Решетников, Минфина Антон Силуанов.

Также воздать дань памяти своему предшественнику приехал нынешний министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Известно, что Старовойта похоронят 11 июля в Санкт-Петербурге:

"В пятницу, 11 июля, на Смоленском кладбище", – сказал собеседник ТАСС из властных структур региона.

Напомним, 7 июля Старовойта освободили от должности министра транспорта. Он возглавлял ведомство с мая 2024 года, ранее был губернатором Курской области.

В тот же день Следственный комитет РФ сообщил, что тело экс-главы Минтранса обнаружили в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Согласно основной версии, он покончил жизнь самоубийством.

По информации СМИ, Старовойту могло грозить до 20 лет колонии по уголовному делу, возбужденному в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ч. 4 ст. 160 ("Растрата"). По предварительным данным, показания на него дал бывший заместитель Алексей Смирнов – преемник Старовойта на посту главы Курской области.