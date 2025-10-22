В МВД рассказали, как отличить ИИ от реального человека в чате

Самый важный признак - это естественное человеческое несовершенство

22 октября 2025, 14:25, ИА Амител

Нейросеть, робот / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

В МВД России поделились рекомендациями о том, как опознать бота в сети или в чатах. Приводя слова представителей ведомства газета "Ведомости" отмечает, что для искусственного интеллекта характерна непоколебимая убежденность в своих ответах, исключающая какие-либо сомнения. Бот-программы часто прибегают к стандартным речевым оборотам, таким как "это понятно" или "здесь все ясно", и отличаются отсутствием эмоций либо, наоборот, демонстрируют наигранную агрессию.

В отличие от настоящих пользователей, они постоянно активны, не нуждаются в дополнительной информации и не склонны к пересмотру своей точки зрения. Представители отдела кибербезопасности подчеркнули, что ключевым отличием реального человека является его естественная подверженность ошибкам, усталости и искренним переживаниям.