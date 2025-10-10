"В небе был беспилотник". Путин раскрыл детали крушения самолета AZAL в декабре 2024 года
Как отметил российский лидер, у трагедии есть несколько обстоятельств
10 октября 2025, 07:40, ИА Амител
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в Душанбе 9 октября. Лидеры двух государств обсудили авиакатастрофу самолета AZAL (Баку – Грозный), которая произошла в российском небе в декабре 2024 года. Об этом сообщает kremlin.ru.
Основные тезисы:
- Путин перед встречей с Алиевым звонил в Москву, чтобы уточнить детали крушения самолета AZAL.
- Российский лидер выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.
- Президент РФ заверил, что Москва "сделает все необходимое" по выплатам компенсаций.
- Со слов Путина, расследование авиакатастрофы заканчивается.
- Как отметил российский лидер, в момент трагедии в небе был беспилотник ВСУ:
«В небе находился украинский беспилотник. Мы вели сразу три таких беспилотника, которые пересекли границу Российской Федерации ночью», – сказал Путин.
- Президент РФ заявил, что две российские ракеты, выпущенные по украинским БПЛА, взорвались в нескольких метрах от самолета:
«И поэтому поражение произошло, но главным образом не поражающими элементами боевыми, а, скорее всего, обломками самих ракет. Именно поэтому пилот и воспринял это как столкновение со стаей птиц, о чем он и передал российским диспетчерам, и это все зафиксировано в так называемых черных ящиках», – добавил российский лидер.
- РФ проанализирует действия всех должностных лиц из-за крушения самолета и даст им правовую оценку.
- Путин: чтобы поставить точку в ситуации с авиакатастрофой, нужно время.
- Алиев поблагодарил Путина за информацию по делу о крушении самолета Баку – Грозный.
Напомним, самолет рейса Баку – Грозный потерпел крушение 25 декабря 2024 года неподалеку от города Актау в Казахстане. Из 62 пассажиров и пяти членов экипажа выжили 29 человек, в том числе девять россиян.
