НОВОСТИПроисшествия

В Нижегородской области отразили атаку дрона на промышленное предприятие

В результате атаки ВСУ пострадавших нет

17 августа 2025, 16:15, ИА Амител

Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru
Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru

Средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Нижегородскую область. Об этом заявил в Telegram-канале глава региона Глеб Никитин. 

"Сегодня ночью была отражена атака БПЛА, которые были направлены в сторону промпредприятия", – сообщил глава региона.

Он подчеркнул, что в результате атаки ВСУ пострадавших нет.

Политика

Комментарии 0

Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров