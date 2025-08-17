В Нижегородской области отразили атаку дрона на промышленное предприятие
В результате атаки ВСУ пострадавших нет
17 августа 2025, 16:15, ИА Амител
Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru
Средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Нижегородскую область. Об этом заявил в Telegram-канале глава региона Глеб Никитин.
"Сегодня ночью была отражена атака БПЛА, которые были направлены в сторону промпредприятия", – сообщил глава региона.
Он подчеркнул, что в результате атаки ВСУ пострадавших нет.
