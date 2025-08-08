Канатная дорога обрушилась в туристическом районе Нальчика. Есть пострадавшие

Большинство травмированных получили ушибы и ссадины

08 августа 2025, 23:10, ИА Амител

Обрыв канатной дороги / Фото: Shot

В Нальчике произошло чрезвычайное происшествие на канатной дороге, в результате которого несколько человек пострадали, сообщает Shot. Как стало известно, тросы фуникулера оборвались, и кресла с пассажирами рухнули вниз.

По предварительным данным, большинство пострадавших получили ушибы и ссадины. Однако ситуация остается напряженной: часть людей до сих пор находится на высоте в застрявших кабинках. Спасательные службы уже приступили к эвакуации оставшихся на канатной дороге пассажиров.

«Некоторые люди до сих пор сидят в кабинках на высоте, а здесь все рухнуло», – рассказал один из свидетелей происшествия.

Власти и экстренные службы оперативно прибыли на место для ликвидации последствий аварии и оказания помощи пострадавшим. Пока точные причины обрыва тросов не установлены.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при обрушении моста в Вологодской области достигло 12.