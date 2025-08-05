В Новоалтайске пропал 17-летний подросток в серой куртке
С 4 августа его местонахождение неизвестно
05 августа 2025, 10:45, ИА Амител
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Алтайского края
Волонтеры ищут 17-летнего юношу, который без вести пропал в Новоалтайске. Об этом сообщает поисковый отряд Алтайского края "ЛизаАлерт".
Илья Овсюк ушел из дома 4 августа. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 187 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, серые глаза.
Был одет: серая куртка, бордовая футболка, синие шорты, черно-красные сланцы.
12:34:09 05-08-2025
Новоалтайск продолжает зажигать в инфосреде своими негативными событиями.