С 4 августа его местонахождение неизвестно

05 августа 2025, 10:45, ИА Амител

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Алтайского края

Волонтеры ищут 17-летнего юношу, который без вести пропал в Новоалтайске. Об этом сообщает поисковый отряд Алтайского края "ЛизаАлерт".

Илья Овсюк ушел из дома 4 августа. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 187 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, серые глаза.

Был одет: серая куртка, бордовая футболка, синие шорты, черно-красные сланцы.