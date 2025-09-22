В Новосибирске больница не стала оплачивать экспертизу после смерти девочки из Барнаула
Дело о гибели шестимесячной девочки после пластической операции все еще рассматривается в суде
22 сентября 2025, 14:14, ИА Амител
История шестимесячной Ангелины из Барнаула, умершей в новосибирской клинике после пластики заячьей губы, получила продолжение уже в гражданском суде. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
Мама девочки рассказала, что ребенок перед операцией прошел все необходимые обследования и анализы, никаких противопоказаний не выявили. Однако после хирургического вмешательства у малышки возникли осложнения.
«Я видела дочку лишь когда открылись двери операционной. Она как будто спала и дышала сама, но ей уже поставили трубки. На мою просьбу увидеть Ангелину врачи отвечали, что ребенок без сознания, ИВЛ. Вечером 15 мая дежурный врач сказал, что у ее дочки остановилось сердце», – рассказала женщина.
Следствие установило, что во время операции объем потерянной крови не был восполнен, что вызвало кислородное голодание и последующий отек мозга. На этом основании сначала было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Однако позже больница настояла на повторной экспертизе. Ее вывод оказался в пользу врачей – прямой связи между их действиями и смертью ребенка эксперты не нашли. Дело закрыли.
Сейчас мать добивается ответственности клиники уже в гражданском порядке. По ее словам, экспертизу в рамках суда назначили по ходатайству больницы, но учреждение отказалось оплачивать исследование и обжаловало это решение. Жалоба поступит в краевой суд Барнаула 1 октября, где будет решаться вопрос о проведении экспертизы и распределении расходов. Женщина опасается, что процесс вновь затянется на месяцы, а конкретные сроки подготовки заключения экспертов остаются неизвестными.
14:23:59 22-09-2025
В первый раз не успели дать на лапу?
14:29:15 22-09-2025
Вот какая была нужда в 4 месяца делать малышке операцию по причине, не угрожающей жизни, а?..
15:02:44 22-09-2025
Гость (14:29:15 22-09-2025) Вот какая была нужда в 4 месяца делать малышке операцию по п... Вы видели ребенка с такой патологией? Видимо, решились на операцию потому, что ребенок должен был скоро переходить на питание обычными продуктами, что было бы затруднено. Да и шрамик при ранней операции был бы незаметен, это же девочка! Потом она могла бы не знать про операцию и не испытывать комплексов.
Очень, очень грустно что новосибирские врачи отнеслись халатно и не проследили состояние ребенка. Но если так всё оставить без последствий, то могут быть другие жертвы.
16:24:07 22-09-2025
Убили ребенка и виноватых нет. Вот такие врачи сейчас.
17:06:51 22-09-2025
Если бы убили, то дело бы не закрыли. А других врачей нет и не будет. Привыкай.