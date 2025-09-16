В Новосибирске из-за отключения электричества страдают дети с хроническими заболеваниями

Проблема, по словам застройщика, связана с недостаточной мощностью подстанции, предоставленной мэрией при подключении дома

16 сентября 2025, 17:42, ИА Амител

Та самая многоэтажка / Фото: "КП-Новосибирск"

Жители новостройки на улице Аэропорт в Новосибирске ежемесячно сталкиваются с многодневными отключениями электроэнергии, которые создают прямую угрозу для здоровья детей с хроническими заболеваниями, сообщает "КП-Новосибирск".

С начала 2024 года, после получения ключей от квартир стоимостью до 8 миллионов рублей, жильцы регулярно остаются без света и воды на срок от 12 до 30 часов.

Особенно критична ситуация для семей с детьми, страдающими диабетом и астмой. Шестилетний мальчик с диабетом 1-го типа рискует остаться без жизненно важного инсулина, который требует постоянного охлаждения.

«Мы вынуждены использовать хладоэлементы, но при частых и длительных отключениях лекарство может испортиться», – рассказала мама мальчика.

Другой ребенок, с астмой, зависит от электрического ингалятора, и во время обострений болезни семье приходится срочно искать другое жилье.

«Проблема, по словам застройщика, связана с недостаточной мощностью подстанции, предоставленной мэрией при подключении дома. Хотя вторая подстанция существует, она подключена к соседнему дому и не используется для аварийного переключения», – пишет издание.

Жильцы направили коллективные обращения в администрацию президента, губернатору и в прокуратуру, но отключения продолжаются. Губернатор подтвердил выявленные нарушения и возбуждение административного дела, однако практического решения проблемы до сих пор не найдено, семьи остаются в постоянной опасности.