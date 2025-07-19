В Новосибирске мужчина избил подростка, который облил его сына йогуртом
Полиция уже разбирается в произошедшем
19 июля 2025, 18:25, ИА Амител
Житель Новосибирска избил подростка, облившего его сына йогуртом. Инцидент случился вечером 17 июля на улице Одоевского, пишет "КП-Новосибирск".
По словам очевидцев, мужчина догнал мальчика, повалил на землю, тащил за воротник и угрожал "прибить" и вызвать полицию. На крики "Спасите!" сбежались 14 детей. Они окружили нападавшего, но побоялись вмешаться. Остановить мужчину помогла проезжавшая мимо семейная пара.
"Я с семьей ехал, остановился, чтобы помочь. От мужчины пахло алкоголем: я заставил его прекратить трясти мальчика. Мальчишка при мне сказал, что случайно облил сына этого мужчины йогуртом, и извинился перед ребенком. А потом убежал со двора", – рассказал очевидец произошедшего.
После инцидента отец увел облитого йогуртом сына домой. Местные жители опознали нападавшего – он регулярно появляется во дворе.
Полиция уже начала проверку. Заявлений по факту случившегося пока не поступало.
20:13:29 19-07-2025
случайно облил сына этого мужчины йогуртом---случайно ли?
20:15:02 19-07-2025
Бить не надо, можно "случайно" пивом облить
03:24:30 20-07-2025
Гость (20:15:02 19-07-2025) Бить не надо, можно "случайно" пивом облить... Мочой случайно облить )