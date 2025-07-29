В Новосибирске мужчина пытался увести школьницу в кусты, угощая конфетами

Бдительная женщина спасла ребенка от похищения

29 июля 2025, 16:20, ИА Амител

Мужчина возле детской площадки / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Новосибирске на улице Есенина произошел тревожный инцидент. Как сообщают местные жители в соцсетях, неизвестный мужчина раздавал детям конфеты, после чего попытался увести 12-летнюю девочку в безлюдное место, сообщает "КП-Новосибирск".

По словам очевидцев, подозрительный мужчина длительное время находился возле детской площадки с упаковками конфет. После того как он угостил нескольких детей, его внимание привлекла 12-летняя девочка.

Незнакомец начал уговаривать школьницу пройти с ним в сторону пустыря, где отсутствуют тропинки и жилые постройки.

Ситуацию предотвратила жительница дома. Женщина, заметив странное поведение мужчины, окликнула девочку. Школьница сразу же отошла от незнакомца.

«В попытке оправдаться мужчина заявил, что якобы искал парковку, после чего быстро покинул место происшествия», - отмечает издание.

В региональном МВД подтвердили, что информация о происшествии зарегистрирована. Проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.

Ранее в Белокурихе задержали мужчину, пытавшегося "заманить с собой" малолетнюю девочку.