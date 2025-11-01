В Новосибирске на праздновании Хэллоуина косплеер распылил перцовку в баре

Из-за инцидента вечеринку пришлось досрочно прекратить

01 ноября 2025, 12:15, ИА Амител

Фото: Mash Siberia

Во время хэллоуинской вечеринки в новосибирском баре Vibe&Mood косплеер устроил переполох, распылив перцовый баллончик. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По словам очевидцев, конфликт начался с шутки – один из рэперов в туалете назвал костюм гостя не самыми лучшими выражениями. Оскорбленный мужчина, будучи пьяным, нашел обидчика у сцены, попытался его задушить, а затем распылил перцовку, которую пронес мимо охраны.

Из-за инцидента вечеринку пришлось досрочно прекратить. Организаторы рассказали, что владелец бара потребовал с них 200 тысяч рублей за срыв мероприятия. Сам дебошир позже заявил, что "уже все отдал" – свои последние пять тысяч.