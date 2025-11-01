В Новосибирске на праздновании Хэллоуина косплеер распылил перцовку в баре
Из-за инцидента вечеринку пришлось досрочно прекратить
01 ноября 2025, 12:15, ИА Амител
Во время хэллоуинской вечеринки в новосибирском баре Vibe&Mood косплеер устроил переполох, распылив перцовый баллончик. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
По словам очевидцев, конфликт начался с шутки – один из рэперов в туалете назвал костюм гостя не самыми лучшими выражениями. Оскорбленный мужчина, будучи пьяным, нашел обидчика у сцены, попытался его задушить, а затем распылил перцовку, которую пронес мимо охраны.
Из-за инцидента вечеринку пришлось досрочно прекратить. Организаторы рассказали, что владелец бара потребовал с них 200 тысяч рублей за срыв мероприятия. Сам дебошир позже заявил, что "уже все отдал" – свои последние пять тысяч.
12:37:09 01-11-2025
Какой праздник такие и посетители.
12:50:23 01-11-2025
Гость (12:37:09 01-11-2025) Какой праздник такие и посетители.... Кгхм... "В Екатеринбурге 15 человек — 14 учеников четвертого класса и один взрослый — пострадали из-за распыления перцового баллончика в школе № 76. Инцидент произошел 13 октября во время перемены, когда один из школьников распылил аэрозоль в классе, сообщили в региональной прокуратуре." Какая школа, такие и учащиеся?)
15:42:18 01-11-2025
Гость (12:50:23 01-11-2025) Кгхм... "В Екатеринбурге 15 человек — 14 учеников четвертого... конечно
13:53:35 01-11-2025
Мероприятие то не при чем. Это два неадекватна, такое и без тематических вечеринок происходит.
22:28:39 01-11-2025
В наше время «перцовкой» называли нечто другое, эх, молодежь...