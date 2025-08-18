В Новосибирске суд лишил прав сибирячку после ДТП с пенсионеркой

Авария произошла в сентябре 2024 года, когда пожилая женщина вышла из автобуса на улице Богдана Хмельницкого

18 августа 2025, 23:23, ИА Амител

Суд / Фото: amic.ru

Суд поставил точку в деле сибирячки, сбившей 69-летнюю пенсионерку. Как сообщает "КП-Новосибирск", женщину лишили прав на год.

Авария произошла в сентябре 2024 года, когда пожилая женщина вышла из автобуса на улице Богдана Хмельницкого и переходила дорогу по пешеходному переходу. На нее наехала иномарка, за рулем которой была женщина.

«Мама упала на асфальт и сильно ударилась. Водитель подбежала к ней, посадила к себе в машину, дала влажные салфетки, чтобы она вытерлась. У мамы шла кровь без остановки», – рассказал сын пострадавшей.

Пенсионерка не стала звонить родным после ДТП – рассказала только знакомым. А те сообщили сыну женщины, который срочно приехал на место аварии. У пострадавшей выявили ушибы, ссадины, рваную рану над глазом и черепно-мозговую травму. Виновница же уехала в ГАИ на медосвидетельствование.

Как говорит сын пострадавшей, водитель выходила на связь с пенсионеркой: извинялась, была готова помочь. Однако стороны не смогли прийти к общему решению и обратились в суд, который вынес решение не в пользу водителя.

«Судьей были просмотрены схемы и фото местности, было предложено показать, что из обстановки могло нарушителю препятствовать увидеть человека, который уже переходил дорогу», – рассказал юрист Вадим Третьяков, защищавший интересны пенсионерки. Суд постановил лишить виновницу ДТП прав на год.

Женщина с таким решением не согласилась и подала апелляцию. Представитель пенсионерки также обжаловал приговор суда, чтобы переквалифицировать вред здоровью на средний.