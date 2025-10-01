В Новосибирске задержали помощника мошенников с Украины

19-летний обвиняемый оборудовал места, которые позволяли аферистам без проблем обманывать россиян

01 октября 2025, 14:02, ИА Амител

Телефонный мошенник/Сгенерировано midjourney / amic.ru

Пресс-служба МВД России, ссылаясь на официального представителя ведомства Ирину Волк, сообщила о задержании в Новосибирске 19-летнего местного жителя, подозреваемого в оказании помощи телефонным аферистам.

В Томске были обнаружены и осмотрены три квартиры, где задержанный установил GSM-шлюзы, позволяющие скрывать международные звонки, выдавая их за звонки с российских номеров. После установления личности подозреваемого он был задержан в Новосибирске. В ходе дальнейшего расследования было обнаружено еще шесть квартир, которые были арендованы и оборудованы для осуществления противоправной деятельности.

Следствие установило, что в апреле 2025 года молодой человек нашел в интернете предложение о работе, заключавшейся в установке и обслуживании специального оборудования в съемных квартирах. За выполнение этих обязанностей ему полагалось вознаграждение в размере около 60 тысяч рублей ежемесячно.

В результате проведенных обысков было конфисковано 29 GSM-шлюзов, а также девять ноутбуков, которые фигурируют в 41 эпизоде преступной деятельности, совершенной на территории России.