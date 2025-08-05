Конфликтующие стороны написали заявления друг на друга

05 августа 2025, 17:51, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Новосибирске женщина ударила девочку-аутиста из-за сачка и подралась с ее мамой. Как сообщает "КП-Новосибирск", инцидент произошел на пляже у Бугринского моста.

31-летняя Екатерина отдыхала с шестилетней дочкой Машей (имя изменено), подругами и их детьми. В тоже время рядом расположилась другая компания – Елена (имя изменено) с мужем, сыном и маленькой дочкой. Девочки стали играть вместе, а Маша потянулась за чужим сачком.

«Маша страдает расстройством аутиcтического спектра в легкой форме, словами она попросить не может из-за болезни. Дочка взялась рукой за сачок, и в этот момент подскочила Елена, ударила и оттолкнула Машу, начала на нее кричать. Моя дочка очень испугалась. Я подошла, сказала Елене, что она не имеет права трогать чужого ребенка, а тем более толкать, бить. Я попыталась объяснить, что у дочки аутизм и нарушение речи. Тогда Елена стала оскорблять меня и Машу», – рассказала Екатерина.

После этих слов вспыхнула ссора и началась драка. Муж Елены пытался увести супругу от компании, однако она его отталкивала. Екатерина попросила своего супруга Сергея поскорее забрать ее с дочкой с пляжа. Однако и тогда нормального диалога не вышло – супруг пострадавшей ударил мужа агрессорши, а Елена схватилась за палку от острого зонта и напала на Ксению, подругу Екатерины.

Потом Елена отступила, сама вызвала полицию. Пока наряд ехал, отец забрал шестилетнюю испуганную Машу, а Екатерина с Ксенией поехали в травмпункт. У Екатерины опухло ухо, у Ксении зафиксировали шесть рваных ран в области ключиц и руки. Ксении наложили швы на правую руку. Екатерина и Елена написали друг на друга заявления.