В Новосибирске женщина ударила девочку-аутиста из-за сачка и подралась с ее мамой
Конфликтующие стороны написали заявления друг на друга
05 августа 2025, 17:51, ИА Амител
В Новосибирске женщина ударила девочку-аутиста из-за сачка и подралась с ее мамой. Как сообщает "КП-Новосибирск", инцидент произошел на пляже у Бугринского моста.
31-летняя Екатерина отдыхала с шестилетней дочкой Машей (имя изменено), подругами и их детьми. В тоже время рядом расположилась другая компания – Елена (имя изменено) с мужем, сыном и маленькой дочкой. Девочки стали играть вместе, а Маша потянулась за чужим сачком.
«Маша страдает расстройством аутиcтического спектра в легкой форме, словами она попросить не может из-за болезни. Дочка взялась рукой за сачок, и в этот момент подскочила Елена, ударила и оттолкнула Машу, начала на нее кричать. Моя дочка очень испугалась. Я подошла, сказала Елене, что она не имеет права трогать чужого ребенка, а тем более толкать, бить. Я попыталась объяснить, что у дочки аутизм и нарушение речи. Тогда Елена стала оскорблять меня и Машу», – рассказала Екатерина.
После этих слов вспыхнула ссора и началась драка. Муж Елены пытался увести супругу от компании, однако она его отталкивала. Екатерина попросила своего супруга Сергея поскорее забрать ее с дочкой с пляжа. Однако и тогда нормального диалога не вышло – супруг пострадавшей ударил мужа агрессорши, а Елена схватилась за палку от острого зонта и напала на Ксению, подругу Екатерины.
Потом Елена отступила, сама вызвала полицию. Пока наряд ехал, отец забрал шестилетнюю испуганную Машу, а Екатерина с Ксенией поехали в травмпункт. У Екатерины опухло ухо, у Ксении зафиксировали шесть рваных ран в области ключиц и руки. Ксении наложили швы на правую руку. Екатерина и Елена написали друг на друга заявления.
17:54:03 05-08-2025
Бабы-дуры
18:18:13 05-08-2025
Гость (17:54:03 05-08-2025) Бабы-дуры... Это даже не бабы, это еще и размножается
18:55:58 05-08-2025
Чтобы составить объективное мнение надо выслушать обе стороны, а нам всегда представлена только одна сторона.
20:12:29 05-08-2025
Держите своих "солнышек" подальше от нормальных детей! Заколебали со своей социализацией. Никому ваши дети не нужны! Запомните это. Все остальное толерастия и лицемерие.
20:33:02 05-08-2025
Гость (20:12:29 05-08-2025) Держите своих "солнышек" подальше от нормальных детей! Закол...
Да хоть обминуситесь. Значит я в точку попал. Как называли их медицинскими терминами, так и называют. И нормальными они не будут, хоть укакайтесь!
20:53:40 05-08-2025
Гость (20:12:29 05-08-2025) Держите своих "солнышек" подальше от нормальных детей! Закол... выпей таблетку и предохраняйся. такие не должны размножаться.
21:59:08 05-08-2025
Социализация маленьким детям не пончтна. Им сложно объяснить почему именно этому ребёнку нужно уступать игрушки .
У меня с сыном в классе учился мальчишка ДЦПшник. Дак за ним весь класс ухаживал и защищал, от придурков. И щас по жизни с ним пересеклись. Мальчишка группу ведёт одного спортивного клуба
05:20:58 06-08-2025
"Правокачатели" звереют, да только подсознательное возмущение выплёскивают не на тех, кто своим антинародным правлением создаёт предпосылки для негодования по существу, а друг на друга по самому ничтожному поводу...
16:04:51 06-08-2025
с такими ребятишками лучше быть подальше от компаний. они в принципе всего пугаются и вызывают странные реакции у людей.
19:28:28 06-08-2025
раньше все таки не зря были интернаты, потому что не принимает и не примет общество таких, сколько лет уже эти инклюзивы, толерантность - а нет.