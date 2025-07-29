В Новосибирской области мать ребенка-инвалида добилась жилья через суд
Администрация поселка не предоставила женщине отдельную квартиру по договору социального найма
В рабочем поселке Чистоозерное Новосибирской области мать ребенка-инвалида получила жилье по договору социального найма только после обращения в суд, сообщает "КП-Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции региона.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что дом, в котором проживала женщина с пятью членами семьи, не соответствует условиям для постоянного проживания. При этом она является малоимущей и имеет право на получение жилого помещения по договору социального найма.
«В октябре прошлого года семью признали нуждающейся в жилье и поставили на внеочередной учет», - отмечает издание.
В феврале между администрацией поселка и женщиной был заключен договор найма жилого помещения маневренного фонда, и ей с семьей предоставили временное жилье.
Однако, как отметили в пресс-службе, администрация поселка не предоставила женщине отдельную квартиру по договору социального найма. В связи с этим районный прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию поселка предоставить женщине отдельное жилье. Суд удовлетворил исковые требования.
Суд удовлетворил исковые требования эта фраза абсолютно не о чем. Суды каждый день удовлетворяют чьи то требования. Но решения судов на 90% не исполняются. То у должника денег нет. То нет возможности исполнить по другим причинам. Где администрация села возьмет жилье если его нет в наличии? Популизм одним словом,