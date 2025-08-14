НОВОСТИОбщество

В Новосибирской области ограничат работу мобильного интернета

Такие меры ввели, чтобы обезопасить жителей области и объекты инфраструктуры

14 августа 2025, 12:00, ИА Амител

Жителей Новосибирской области предупредили об ограничении мобильного интернета на некоторых территориях. Об этом проинформировала антитеррористическая комиссия Новосибирской области, ссылаясь на замруководителя администрации губернатора и правительства региона Сергея Нешумова.

О том, какие территории попали под интернет-блэкаут, не сообщается. Голосовая связь, СМС-сообщения и проводной интернет будут работать в прежнем режиме.

«В целях обеспечения безопасности жителей и объектов инфраструктуры на некоторых территориях Новосибирской области возможны ограничения предоставления услуг мобильного интернета операторами связи. При этом голосовая связь, СМС-сообщения и проводной интернет будут работать в штатном режиме», – прокомментировал Нешумов.

Ранее Минцифры Новосибирской области рекомендовало населению иметь при себе наличные, оплачивать покупки через Wi-Fi и заранее собирать необходимую информацию, чтобы она была доступна без интернета.

По данным ТАСС, министр цифрового развития области Сергей Цукарь заявлял, что до конца лета в регионе будет готова карта точек доступа к Wi-Fi.

Напомним, со второй половины июля жители сибирских городов активно жалуются на проблемы с мобильным интернетом. Где-то он не работает совсем, а где-то со сбоями сталкиваются лишь клиенты некоторых операторов. Подробнее о том, как сибиряки переживают интернет-блэкауты, читайте в материале amic.ru.

"Работает слабенько". Что происходит с мобильным интернетом в городах Сибири

Сибиряки начали жаловаться на проблемы с мобильным интернетом со второй половины июля
Комментарии 5

Гость

12:07:02 14-08-2025

Да отключите вы его вообще, пусть порадуются любители СССР!

гость

12:15:07 14-08-2025

интернета давно уже нет .а так же и телефон не работает !очухались !

Гость

12:23:38 14-08-2025

Еще одно великое достижение!

Гость

12:53:56 14-08-2025

это прорывной рывок.
на радостях съем бургер за здоровье сергей семеныча

Гость

14:21:50 14-08-2025

в 20м году тоже все было под благовидным предлогом...

