В Новосибирской области спасенный людьми коршун стал охранять кур

Раненую птицу подобрали местные дачники

08 ноября 2025, 21:46, ИА Амител

Раненый коршун / Фото: "КП-Новосибирск"

Необычайный случай произошел в дачном кооперативе "Южанка", расположенном вблизи Искитима. Местные жители спасли и приютили коршуна, историей они поделились с "КП-Новосибирск".

Как рассказала Лилия, проживающая на даче с мужем и занимающаяся разведением кур, однажды они услышали отчаянный крик петуха. Выйдя из дома, супруги увидели коршуна, который по какой-то причине не мог подняться в воздух. Женщина решила помочь птице. Коршун, скрывшись за соседним участком, попытался убежать от женщины, забился под дерево и, запутавшись, притворился мертвым. Лилия подобрала его, и он повис у нее на руках, продолжая имитировать смерть.

Сибирячка принесла раненую птицу в дом, поместила ее в теплицу и начала выкармливать куриным мясом и рыбой. За прошедшие полтора месяца коршун достаточно быстро адаптировался к новым условиям. Теперь же он присматривает за курами в курятнике, они его побаиваются, поэтому не разбегаются. Хотя, как отмечает Лилия, коршун временами проявляет дикий нрав и однажды даже пытался убежать.

В течение полутора месяцев дачники безуспешно искали место для передержки птицы. В зоопарке отказались принять коршуна, а волонтеры из двух центров помощи птицам сообщили о полной загруженности вольеров.

По словам Лилии, орнитологи осмотрели птицу и сказали, что у нее сломано крыло, и летать она больше не сможет. Усыплять коршуна было жалко, и если бы у них был отапливаемый курятник, они, возможно, оставили бы его себе. В настоящее время они срочно ищут для коршуна новый дом и просят всех неравнодушных откликнуться.

Специалисты в разговоре с "КП" отметили, что у коршуна произошла ампутация крыла и он больше не сможет летать. Для диких птиц подобное увечье равносильно тяжелой инвалидности. Экопарки и живые уголки не имеют возможности принять птицу, так как все содержащиеся там животные зарегистрированы в системе "Меркурий", в которую дикие пернатые не входят. Для коршуна было бы идеально проживание в частном доме, но также возможен вариант содержания в квартире с вольером.