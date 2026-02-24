В новую народную программу "Единой России" добавят стратегию промышленного лидерства
Обновленный документ представят летом, предложения смогут внести жители страны
24 февраля 2026, 16:20, ИА Амител
"Единая Россия" намерена включить курс на промышленное лидерство в обновленную версию народной программы. Обсуждение содержания документа прошло на окружном отчетно-программном форуме "Есть результат!".
Партия проводит активную подготовку к выборам в Госдуму 2026 года. В рамках кампании будет представлена новая редакция ключевого программного документа, определяющего приоритеты работы. Обновленный вариант планируют опубликовать летом. Свои инициативы смогут направить все желающие через специальную онлайн-платформу естьрезультат.рф.
Главной темой первого окружного форума стали вопросы индустриального развития. В мероприятии участвовали председатель партии Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев, полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога и делегации регионов Уральского федерального округа.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что задачи модернизации промышленности и достижения технологической независимости традиционно находятся в фокусе государственной политики. По его словам, эти направления были и в народной программе:
«Сейчас этим занимается и "Единая Россия" как правящая партия. В нашей народной программе, с которой мы шли на выборы в 2021 году, эта тема нашла отражение».
Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров представил отчет о выполнении положений программы кабинетом министров. По его словам, при содействии партии за пять лет создали около 120 индустриальных технопарков. Их резиденты реализовали примерно 4,5 тысячи инициатив на общую сумму 160 млрд рублей. В рамках проекта "Профессионалитет" сформировали 158 образовательных производственных кластеров, а при университетах открыли свыше 40 современных инженерных школ технической направленности.
По словам вице-премьера, правительство рассчитывает, что в следующем электоральном цикле "Единая Россия" усилит внимание к технологической повестке. Это, как ожидается, позволит привлечь дополнительные ресурсы для решения ключевых задач.
«Это поможет привлечь дополнительные административные, финансовые и кадровые ресурсы для решения приоритетных задач социально-экономического развития страны», — резюмировал Денис Мантуров.Как ранее сообщал amic.ru, за прошлый год в рамках народной программы модернизировали 749 школ и 54 детских сада, открыли 60 новых школ, а также построили и обновили около 1300 поликлиник, амбулаторий и ФАПов. В 2026 году на реализацию 17 направлений программы планируют направить 5,9 трлн рублей – средства предусмотрены на развитие села, ремонт дорог, социальную газификацию и поддержку фонда "Защитники Отечества". Владимир Якушев подчеркнул, что приоритет — эффективное использование средств в каждом населенном пункте, чтобы жители увидели реальные объекты. А Дмитрий Медведев назвал единый день голосования 2025 года проверкой перед выборами в Госдуму и отметил высокий уровень поддержки партии.
16:34:43 24-02-2026
Добавят и что?
16:36:50 24-02-2026
Спасибо. Вы уже подняли нас с колен.
16:43:14 24-02-2026
Там ещё "Стратегии 2020" лет на 30 хватит , бери да делай
17:15:10 24-02-2026
ЕР ещё кто-то верит?
17:19:39 24-02-2026
Вы уж людей не смешите такими новостями. Все итак знают в какой ситуации оказалась российская промышленность, стараниями "единой России".
20:50:23 24-02-2026
Понравился термин - правящая партия.
21:50:09 24-02-2026
зря вы так, партия очень богатая и главное очень щедрая, посмотрите сколько они всего построили, модернизировали и реализовали на свои собственные средства
12:38:31 25-02-2026
Конкретные примеры приведи, что они построили для производственного сектора.
Если ты про строительство финансовых схем обмана народа и вывода средств из России, то тут согласен, понастроили. Здесь они флагманы.
21:46:30 25-02-2026
А где они их *берут
22:31:37 24-02-2026
Это в качестве дополнения или замены курсов клоунады
09:09:56 25-02-2026
Стратегия то есть, промышленности нет....