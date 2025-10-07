В Омске руководитель ТЭЦ воровал у города электричество для майнинга криптовалюты
Мужчина с подельниками подключил специально подготовленные фермы к городскому электроснабжению ради своей выгоды
07 октября 2025, 14:01, ИА Амител
Официальный представитель УФСБ по Омской области Ирина Руснак сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя технического директора ТЭЦ-4 и еще четырех омичей, занимавшихся нелегальной добычей криптовалюты, передает РБК-Омск.
Согласно данным Следственного управления СКР по Омской области, в период с 2022 по 2024 год четверо граждан передали работнику ТЭЦ-4 свыше 500 тысяч рублей за обеспечение подключения оборудования для майнинга к электросетям, непрерывную подачу электроэнергии, проведение ремонтных работ в случае возникновения проблем с электросетями, а также за сокрытие факта незаконного майнинга. Заместитель директора ТЭЦ распорядился о подключении силовых кабелей к подстанции вблизи жилого дома, минуя приборы учета, и впоследствии давал указания подчиненным о поддержании незаконных соединений в рабочем состоянии.
В апреле 2024 года сотрудниками ФСБ были обнаружены две майнинговые фермы с функционирующим оборудованием, работавшие в непрерывном режиме. Специалисты оценили стоимость потребленной ими электроэнергии более чем в 12 миллионов рублей, а общие убытки от хищения электроэнергии оказали влияние на размер тарифа для населения.
14:16:50 07-10-2025
Ну да. Только в Омске! В остальных городах руководители ТЭЦ до такого не додумались.
15:09:30 07-10-2025
Гость (14:16:50 07-10-2025) Ну да. Только в Омске! В остальных городах руководители ТЭЦ ...
Неожиданно. У нас, так точно не делают)))
14:34:05 07-10-2025
вот она бесплатная раб сила, для того, чтобы отстраивать новые регионы.
осуждаете, даете 25 лет и пусть за пайку работают.
большинство из них до конца срока просто не доживет
16:31:53 07-10-2025
У нас на ТЭЦ-3 фермы пар раз находили.
Стояли в транспортных контейнерах за территорией ТЭЦ с проброшенным у ним мегаваттным кабелем.
Банкфакс писал об этом. Оборудование изымали, владельца не нашли, никто из сотрудников ТЭЦ не в курсе, никто не наказан.
23:04:21 07-10-2025
Гость (16:31:53 07-10-2025) У нас на ТЭЦ-3 фермы пар раз находили.Стояли в транспорт... https://www.amic.ru/news/proisshestviya/byvshiy-rabotnik-kriptofermy-na-barnaulskoy-tec-3-rasskazal-o-ee-ustroystve-488078
17:10:10 07-10-2025
Сначала сами майнят, а потом с населения три шкуры дерут дескать тарифы надо повышать.
17:45:43 07-10-2025
Гость (17:10:10 07-10-2025) Сначала сами майнят, а потом с населения три шкуры дерут дес... Вот это точно
17:28:58 07-10-2025
что это за процедура ,добывать критовалюту, подключаясь к эл. сети? Закройте эту лавочку и нет проблем, а то создали воры очередное воровство. Вся страна вор на воре и вором погоняет- все такие креативные.
17:35:43 07-10-2025
А в Барнауле ни у кого вопросов не возникает откуда не подстанциях гул вентиляторов и заборы трехметровые.
17:45:57 07-10-2025
Гость (17:35:43 07-10-2025) А в Барнауле ни у кого вопросов не возникает откуда не подст... Нормальные вентиляторы не гудят. У себя на компе если чё послушай.