В Омске руководитель ТЭЦ воровал у города электричество для майнинга криптовалюты

Мужчина с подельниками подключил специально подготовленные фермы к городскому электроснабжению ради своей выгоды

07 октября 2025, 14:01, ИА Амител

Майнинг криптовалюты / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Официальный представитель УФСБ по Омской области Ирина Руснак сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя технического директора ТЭЦ-4 и еще четырех омичей, занимавшихся нелегальной добычей криптовалюты, передает РБК-Омск.

Согласно данным Следственного управления СКР по Омской области, в период с 2022 по 2024 год четверо граждан передали работнику ТЭЦ-4 свыше 500 тысяч рублей за обеспечение подключения оборудования для майнинга к электросетям, непрерывную подачу электроэнергии, проведение ремонтных работ в случае возникновения проблем с электросетями, а также за сокрытие факта незаконного майнинга. Заместитель директора ТЭЦ распорядился о подключении силовых кабелей к подстанции вблизи жилого дома, минуя приборы учета, и впоследствии давал указания подчиненным о поддержании незаконных соединений в рабочем состоянии.

В апреле 2024 года сотрудниками ФСБ были обнаружены две майнинговые фермы с функционирующим оборудованием, работавшие в непрерывном режиме. Специалисты оценили стоимость потребленной ими электроэнергии более чем в 12 миллионов рублей, а общие убытки от хищения электроэнергии оказали влияние на размер тарифа для населения.