НОВОСТИПроисшествия

В Омске руководитель ТЭЦ воровал у города электричество для майнинга криптовалюты

Мужчина с подельниками подключил специально подготовленные фермы к городскому электроснабжению ради своей выгоды

07 октября 2025, 14:01, ИА Амител

Майнинг криптовалюты / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Майнинг криптовалюты / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Официальный представитель УФСБ по Омской области Ирина Руснак сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя технического директора ТЭЦ-4 и еще четырех омичей, занимавшихся нелегальной добычей криптовалюты, передает РБК-Омск.

Согласно данным Следственного управления СКР по Омской области, в период с 2022 по 2024 год четверо граждан передали работнику ТЭЦ-4 свыше 500 тысяч рублей за обеспечение подключения оборудования для майнинга к электросетям, непрерывную подачу электроэнергии, проведение ремонтных работ в случае возникновения проблем с электросетями, а также за сокрытие факта незаконного майнинга. Заместитель директора ТЭЦ распорядился о подключении силовых кабелей к подстанции вблизи жилого дома, минуя приборы учета, и впоследствии давал указания подчиненным о поддержании незаконных соединений в рабочем состоянии.

В апреле 2024 года сотрудниками ФСБ были обнаружены две майнинговые фермы с функционирующим оборудованием, работавшие в непрерывном режиме. Специалисты оценили стоимость потребленной ими электроэнергии более чем в 12 миллионов рублей, а общие убытки от хищения электроэнергии оказали влияние на размер тарифа для населения.

Биткоин / Фото: unsplash.com / André François McKenzie

Как легализация майнинга повлияет на сферу добычи криптовалют в России?

Хоть правила налогообложения для криптовалютчиков и появились, не все будут торопиться работать "вбелую"
НОВОСТИБизнес

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

14:16:50 07-10-2025

Ну да. Только в Омске! В остальных городах руководители ТЭЦ до такого не додумались.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:09:30 07-10-2025

Гость (14:16:50 07-10-2025) Ну да. Только в Омске! В остальных городах руководители ТЭЦ ...
Неожиданно. У нас, так точно не делают)))

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:34:05 07-10-2025

вот она бесплатная раб сила, для того, чтобы отстраивать новые регионы.
осуждаете, даете 25 лет и пусть за пайку работают.
большинство из них до конца срока просто не доживет

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:31:53 07-10-2025

У нас на ТЭЦ-3 фермы пар раз находили.
Стояли в транспортных контейнерах за территорией ТЭЦ с проброшенным у ним мегаваттным кабелем.
Банкфакс писал об этом. Оборудование изымали, владельца не нашли, никто из сотрудников ТЭЦ не в курсе, никто не наказан.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

23:04:21 07-10-2025

Гость (16:31:53 07-10-2025) У нас на ТЭЦ-3 фермы пар раз находили.Стояли в транспорт... https://www.amic.ru/news/proisshestviya/byvshiy-rabotnik-kriptofermy-na-barnaulskoy-tec-3-rasskazal-o-ee-ustroystve-488078

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:10:10 07-10-2025

Сначала сами майнят, а потом с населения три шкуры дерут дескать тарифы надо повышать.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
саша

17:45:43 07-10-2025

Гость (17:10:10 07-10-2025) Сначала сами майнят, а потом с населения три шкуры дерут дес... Вот это точно

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
таня

17:28:58 07-10-2025

что это за процедура ,добывать критовалюту, подключаясь к эл. сети? Закройте эту лавочку и нет проблем, а то создали воры очередное воровство. Вся страна вор на воре и вором погоняет- все такие креативные.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:35:43 07-10-2025

А в Барнауле ни у кого вопросов не возникает откуда не подстанциях гул вентиляторов и заборы трехметровые.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:45:57 07-10-2025

Гость (17:35:43 07-10-2025) А в Барнауле ни у кого вопросов не возникает откуда не подст... Нормальные вентиляторы не гудят. У себя на компе если чё послушай.

  -7 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров