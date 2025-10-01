НОВОСТИПроисшествия

В Омске водитель автобуса зажал ребенка дверьми и поволок по дороге. Видео

Транспорт протащил ребенка несколько десятков метров

01 октября 2025, 11:15, ИА Амител

В Омске произошел инцидент с участием общественного транспорта: водитель 33-го маршрута зажал ребенка дверьми и протащил его по дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По словам очевидцев, мальчик не успел полностью войти в салон на остановке, и двери захлопнулись, зажав его. Женщина, которая была с ним, пыталась достучаться до водителя и остановить автобус, но ее усилия оказались безрезультатными.

Ребенку удалось выбраться, но ситуация вызвала серьезное возмущение у пассажиров и горожан. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

