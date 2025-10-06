В омском вузе из-за отсутствия тепла студенты ходят на занятия в куртках

Проблемы с отоплением заметны во всех аудиториях и корпусах

06 октября 2025, 15:30, ИА Амител

В Омске в Государственном аграрном университете имени П.А. Столыпина возникли проблемы с отоплением и подачей горячей воды. Об этом сообщил паблик "Омск Live" в социальной сети "ВКонтакте".

Согласно информации, первый корпус университета, расположенный на улице Мира, 55, остался без тепла. Авторы поста отмечают, что в лаборатории, где занимаются студенты, температура не поднимается выше +15°С.

В публикации отмечается, что во время учебного процесса все испытывают дискомфорт от холода, хотя ремонтные работы на территории университета ведутся с начала сентября. Местные жители сообщают, что специалисты приступили к устранению неисправностей, произвели вскрытие грунта и перекрыли горячее водоснабжение, однако затем приостановили работы по невыясненным обстоятельствам.

Преподаватели акцентируют внимание на том, что из-за отсутствия горячей воды они вынуждены мыть химическую посуду и оборудование холодной водой. Более того, по их данным, ежедневно растет число заболевших сотрудников и студентов.