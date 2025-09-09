В Оренбурге пациент скорой помощи устроил побоище с вызовом Росгвардии
При проверке выяснилось, что причиной неадекватного поведения стало наркотическое опьянение
09 сентября 2025, 19:30, ИА Амител
В Оренбурге мужчина напал на медицинских работников. Местные жители обнаружили на улице бесчувственного мужчину и вызвали для него бригаду скорой помощи, пишет издание 56orb.
Вместо благодарности за помощь очнувшийся оренбуржец проявил агрессию – он начал наносить удары медикам и осыпать их бранью.
Ситуация вышла из-под контроля, и врачам пришлось запросить подкрепление. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, которые смогли устранить угрозу.
«При проверке выяснилось, что причиной неадекватного поведения стало наркотическое опьянение. У мужчины были обнаружены вещества растительного происхождения, которые и вызвали столь агрессивную реакцию после прихода в сознание», – пишет издание.
11:52:21 10-09-2025
Хулиган, на 15 суток..