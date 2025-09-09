В Оренбурге пациент скорой помощи устроил побоище с вызовом Росгвардии

При проверке выяснилось, что причиной неадекватного поведения стало наркотическое опьянение

09 сентября 2025, 19:30, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

В Оренбурге мужчина напал на медицинских работников. Местные жители обнаружили на улице бесчувственного мужчину и вызвали для него бригаду скорой помощи, пишет издание 56orb.

Вместо благодарности за помощь очнувшийся оренбуржец проявил агрессию – он начал наносить удары медикам и осыпать их бранью.

Ситуация вышла из-под контроля, и врачам пришлось запросить подкрепление. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, которые смогли устранить угрозу.