В Петербурге мужчина расстрелял отца семейства из-за спора о денежном переводе

Нападавший задержан и помещен в спецприемник

09 октября 2025, 23:00, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Санкт-Петербурге произошел вопиющий случай бытового насилия, едва не закончившийся убийством, сообщает Shot.

Конфликт разгорелся из-за банальной ошибки при банковском переводе. 34-летний Артем случайно перевел 130 тысяч рублей не на тот номер и, пытаясь вернуть деньги, приехал к адресату – семье на Пулковском шоссе.

Несмотря на попытки мирно урегулировать ситуацию, разговор перерос в словесную перепалку с 38-летним хозяином квартиры Дмитрием. В какой-то момент нервы Артема не выдержали, и он открыл стрельбу из травматического пистолета по мужчине. Жесткая расправа произошла на глазах у детей пострадавшего.

Дмитрий с тяжелыми травмами был госпитализирован в реанимацию. Нападавший задержан и помещен в спецприемник. Полиция изъяла у него травматический пистолет МР 79-9ТМ, из которого велась стрельба, а также гладкоствольное ружье. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.