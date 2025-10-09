В Петербурге мужчина расстрелял отца семейства из-за спора о денежном переводе
Нападавший задержан и помещен в спецприемник
09 октября 2025, 23:00, ИА Амител
В Санкт-Петербурге произошел вопиющий случай бытового насилия, едва не закончившийся убийством, сообщает Shot.
Конфликт разгорелся из-за банальной ошибки при банковском переводе. 34-летний Артем случайно перевел 130 тысяч рублей не на тот номер и, пытаясь вернуть деньги, приехал к адресату – семье на Пулковском шоссе.
Несмотря на попытки мирно урегулировать ситуацию, разговор перерос в словесную перепалку с 38-летним хозяином квартиры Дмитрием. В какой-то момент нервы Артема не выдержали, и он открыл стрельбу из травматического пистолета по мужчине. Жесткая расправа произошла на глазах у детей пострадавшего.
Дмитрий с тяжелыми травмами был госпитализирован в реанимацию. Нападавший задержан и помещен в спецприемник. Полиция изъяла у него травматический пистолет МР 79-9ТМ, из которого велась стрельба, а также гладкоствольное ружье. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
06:37:14 10-10-2025
Деньги творят зло. В Раю Бога, денег не будет и человек будет жить вечно.
07:20:58 10-10-2025
Хотел зажать чужие деньги- получил пулю! Хорошо, хоть резиновую...
10:14:12 10-10-2025
Гость (07:20:58 10-10-2025) Хотел зажать чужие деньги- получил пулю! Хорошо, хоть резино... есть масса мошеннических схем, начинающихся с перевода денег будущей жертве. Имейте в виду на всякий случай.
10:54:34 10-10-2025
Мимопроходящий (10:14:12 10-10-2025) есть масса мошеннических схем, начинающихся с перевода денег... Абсолютно верно !
08:09:17 10-10-2025
А Дима о чем думал? Мне как-то даже простую сотку вернули, когда сбросил не на тот телефон - ошибся одной цифрой. Позвонил на авось, а мужик ответил - да без проблем.
10:57:40 10-10-2025
Гость (08:09:17 10-10-2025) А Дима о чем думал? Мне как-то даже простую сотку вернули, к... Уж сколько раз твердили миру... Все подобные телодвижения делаются только через банк, если не хотите проблем.
11:41:29 10-10-2025
Гость (10:57:40 10-10-2025) Уж сколько раз твердили миру... Все подобные телодвижения д... Может он уже снял и перевел деньги, что тогда может сделать банк? Вообще, мало инфы для определенных выводов.
08:56:04 10-10-2025
И опять эта позорная спекуляция детьми. Задолбали!
09:51:00 10-10-2025
Олень перевел не туда, пусть идет в банк и с банком разбирается. Тот кто получил перевод ни в коем случае не должен отсылать все это обратно, иначе получит кучу реальных проблем и именно этого обратного перевода всегда добиваются мошенники. Все действия только через банк, а олень безмозглый сейчас еще и срок получит и запчасти ему точно в ближайшее время не понадобятся.
10:22:53 10-10-2025
Гость (09:51:00 10-10-2025) Олень перевел не туда, пусть идет в банк и с банком разбирае... А где он адрес взял??? А так да через банк.
11:19:07 10-10-2025
Гость (10:22:53 10-10-2025) А где он адрес взял??? А так да через банк.... Да позвонил поди на номер, куда перевел и спросил, а дальше слово за слово...
12:54:58 10-10-2025
Гость (10:22:53 10-10-2025) А где он адрес взял??? А так да через банк.... Такой же вопрос. Если позвонил и ему сказали, приезжай на стрелку, значит с той стороны тоже хотел побыковать и получил пулю. Иначе адрес бы не сказал, сказал бы, обращайся в суд, там разберемся, вдруг ты мошеник
12:06:48 10-10-2025
Челик - олень. Надо было в банк топать, а не стволом махать.
Быковать вообще вредно.
12:07:32 10-10-2025
Один не туда перевел, другой баблом воспользовался и пошел на принцип, 130 тонн с неба упали, на радость детям.
Нет чтобы по нормальному поговорить, извинится мол ну ничего бывает, вернуть деньги глядишь человек что ошибся может быть подкинул бы деньжат детишкам из вежливости.
А этот черт уперся и все, наверняка посылал в пешее сексуальное мол бабки теперь мои попробуй забери, я отец и мне плевать и так далее за что и получил пулю.
Не отрицаю что имело место мошенничество, когда переводят деньги жертве разыгрывая спектакль, но крайне сомнительно.
Типа мошенник звонит и говорит что случайно перевел условно 100 рублей и просит вернуть их назад, предполагаемая жертва и переводит обратно ровно сотку при условии что эта сотка реально поступила на счет жертвы.
А так по делом этому папаше, на чужой каравай рот не разевай, наверняка уже и детишкам своим наобещал прикупить подарков.
А тут пришел злой дядя в папу пострелял и денюжки забрал ай ай ай.
13:07:36 10-10-2025
Вообще он мог и трубку на неизвестный номер не брать. Сейчас многие уже так делают. А тут и на звонок ответил, и даже адрес сказал