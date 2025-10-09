НОВОСТИПроисшествия

В Петербурге мужчина расстрелял отца семейства из-за спора о денежном переводе

Нападавший задержан и помещен в спецприемник

09 октября 2025, 23:00, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Санкт-Петербурге произошел вопиющий случай бытового насилия, едва не закончившийся убийством, сообщает Shot.

Конфликт разгорелся из-за банальной ошибки при банковском переводе. 34-летний Артем случайно перевел 130 тысяч рублей не на тот номер и, пытаясь вернуть деньги, приехал к адресату – семье на Пулковском шоссе.

Несмотря на попытки мирно урегулировать ситуацию, разговор перерос в словесную перепалку с 38-летним хозяином квартиры Дмитрием. В какой-то момент нервы Артема не выдержали, и он открыл стрельбу из травматического пистолета по мужчине. Жесткая расправа произошла на глазах у детей пострадавшего.

Дмитрий с тяжелыми травмами был госпитализирован в реанимацию. Нападавший задержан и помещен в спецприемник. Полиция изъяла у него травматический пистолет МР 79-9ТМ, из которого велась стрельба, а также гладкоствольное ружье. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

06:37:14 10-10-2025

Деньги творят зло. В Раю Бога, денег не будет и человек будет жить вечно.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:20:58 10-10-2025

Хотел зажать чужие деньги- получил пулю! Хорошо, хоть резиновую...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

10:14:12 10-10-2025

Гость (07:20:58 10-10-2025) Хотел зажать чужие деньги- получил пулю! Хорошо, хоть резино... есть масса мошеннических схем, начинающихся с перевода денег будущей жертве. Имейте в виду на всякий случай.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:54:34 10-10-2025

Мимопроходящий (10:14:12 10-10-2025) есть масса мошеннических схем, начинающихся с перевода денег... Абсолютно верно !

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:09:17 10-10-2025

А Дима о чем думал? Мне как-то даже простую сотку вернули, когда сбросил не на тот телефон - ошибся одной цифрой. Позвонил на авось, а мужик ответил - да без проблем.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:57:40 10-10-2025

Гость (08:09:17 10-10-2025) А Дима о чем думал? Мне как-то даже простую сотку вернули, к... Уж сколько раз твердили миру... Все подобные телодвижения делаются только через банк, если не хотите проблем.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:41:29 10-10-2025

Гость (10:57:40 10-10-2025) Уж сколько раз твердили миру... Все подобные телодвижения д... Может он уже снял и перевел деньги, что тогда может сделать банк? Вообще, мало инфы для определенных выводов.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:56:04 10-10-2025

И опять эта позорная спекуляция детьми. Задолбали!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:51:00 10-10-2025

Олень перевел не туда, пусть идет в банк и с банком разбирается. Тот кто получил перевод ни в коем случае не должен отсылать все это обратно, иначе получит кучу реальных проблем и именно этого обратного перевода всегда добиваются мошенники. Все действия только через банк, а олень безмозглый сейчас еще и срок получит и запчасти ему точно в ближайшее время не понадобятся.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:22:53 10-10-2025

Гость (09:51:00 10-10-2025) Олень перевел не туда, пусть идет в банк и с банком разбирае... А где он адрес взял??? А так да через банк.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:19:07 10-10-2025

Гость (10:22:53 10-10-2025) А где он адрес взял??? А так да через банк.... Да позвонил поди на номер, куда перевел и спросил, а дальше слово за слово...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:54:58 10-10-2025

Гость (10:22:53 10-10-2025) А где он адрес взял??? А так да через банк.... Такой же вопрос. Если позвонил и ему сказали, приезжай на стрелку, значит с той стороны тоже хотел побыковать и получил пулю. Иначе адрес бы не сказал, сказал бы, обращайся в суд, там разберемся, вдруг ты мошеник

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:06:48 10-10-2025

Челик - олень. Надо было в банк топать, а не стволом махать.
Быковать вообще вредно.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мастер

12:07:32 10-10-2025

Один не туда перевел, другой баблом воспользовался и пошел на принцип, 130 тонн с неба упали, на радость детям.

Нет чтобы по нормальному поговорить, извинится мол ну ничего бывает, вернуть деньги глядишь человек что ошибся может быть подкинул бы деньжат детишкам из вежливости.

А этот черт уперся и все, наверняка посылал в пешее сексуальное мол бабки теперь мои попробуй забери, я отец и мне плевать и так далее за что и получил пулю.

Не отрицаю что имело место мошенничество, когда переводят деньги жертве разыгрывая спектакль, но крайне сомнительно.

Типа мошенник звонит и говорит что случайно перевел условно 100 рублей и просит вернуть их назад, предполагаемая жертва и переводит обратно ровно сотку при условии что эта сотка реально поступила на счет жертвы.

А так по делом этому папаше, на чужой каравай рот не разевай, наверняка уже и детишкам своим наобещал прикупить подарков.

А тут пришел злой дядя в папу пострелял и денюжки забрал ай ай ай.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:07:36 10-10-2025

Вообще он мог и трубку на неизвестный номер не брать. Сейчас многие уже так делают. А тут и на звонок ответил, и даже адрес сказал

  1 Нравится
Ответить
