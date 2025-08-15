Работник погиб под завалом кукурузного зерна

Руководителю назначили срок полтора года лишения свободы условно

На предприятии по переработке кукурузы в селе Михайловка Приморского края произошел несчастный случай со смертельным исходом. Сотрудник элеваторного комплекса погиб, задохнувшись в силосном хранилище, заполненном кукурузой, сообщает "МК".

По данным следствия, начальник, ответственный за охрану труда, нарушил технику безопасности, отдав подчиненным распоряжение войти в хранилище с зерном для осмотра. Это прямо противоречит правилам промышленной безопасности, которые категорически запрещают находиться в силосах при наличии в них сыпучего материала.

«Во время выполнения задания один из работников неосторожным движением нарушил устойчивость зерновой массы. В результате на мужчину обрушился поток кукурузы, полностью накрыв его с головой. Коллеги оперативно извлекли пострадавшего, однако спасти его не удалось – зерно полностью перекрыло дыхательные пути, приведя к асфиксии», – сообщает издание.

Михайловский районный суд признал руководителя виновным в нарушении требований охраны труда. В качестве наказания суд назначил полтора года лишения свободы условно и запрет на работу в сфере охраны труда на аналогичный срок.

